محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عدد من الشعراء يحيون صباحية شعرية بحجة حجة -سبأ:

نظمت السلطة المحلية بمحافظة حجة اليوم صباحية شعرية أحياها الشعراء معاذ الجنيد وأمين الجوفي وضيف سلمان وبسام شائع ومحمد طماس.



وتغنى الشعراء في قصائدهم بالملاحم والبطولات التي حققها رجال الرجال في مواقع العزة والشرف ضد الغزاة والمعتدين .



وعبرت القصائد الشعرية في صور بلاغية عن بسالة الشعب اليمني الأبي وصموده أمام أعتى قوة إجرامية يقودها النظام السعودي .. مشيرة إلى أن أبناء اليمن لن يثنيهم تأمر دول تحالف الشر عن مواصلة النضال في سبيل العيش بعزة وكرامة بعيدا عن أي تبعية أو إملاءات خارجية .



كما عبر الشعراء في الصباحية التي حضرها وكيل أول المحافظة هلال عبده الصوفي ووكلاء المحافظة عبدالملك جحاف والدكتور طه الحمزي وعادل شلي وعدد من مسئولي المحافظة، عن اعتزازهم بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية.



سبأ [29/أكتوبر/2017]سبأ