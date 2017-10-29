محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ صعدة يناقش مع مديرة منظمة أكتد المشاريع المزمع تنفيذها صعدة -سبأ:

ناقش محافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم مع مديرة منظمة أكتد بالمحافظة مها محسن الشاطر، المشاريع التي تعتزم المنظمة تنفيذها في مجال الأمن الغذائي والإستجابة الطارئة المتمثل بترميم وتأهيل مصادر المياه.



وفي اللقاء الذي حضره وكلاء المحافظة، أكد المحافظ عوض ضرورة مراعاة المديريات الأشد تضررا وزيادة الحالات وما تتطلبه ذلك من مساعدات إنسانية.



وعبر عن أمله في أن تعمل المنظمة على إيجاد مشاريع مستدامة يكون لها أثر يلمسه الجميع .. مثمنا الجهود والدعم الذي تقدمه منظمة أكتد.



وأكد محافظ صعدة استعداد قيادة المحافظ تذليل الصعوبات بما يمكن المنظمة من تنفيذ مشاريعها في المحافظة.



فيما أشارت مديرة منظمة أكتد، حرص المنظمة على تقديم المساعدات الإنسانية لجميع المستفيدين .. لافتاً إلى أنه مازال هناك إتفاقيتين لمشاريع كبيرة يجري استكمالها بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

سبأ [29/أكتوبر/2017]سبأ