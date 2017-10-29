رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لاتسيو يقسو على بينفينتو ويزاحم على صدارة "الكالشيو" روما -سبأ:

اكتسح فريق لاتسيو مضيفه بينفينتو بخماسية مقابل هدف ، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ11من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".



تناوب على تسجيل خماسية لاتسيو كل من باستوس في (د.4) وشيرو إيموبيلي في (د.31) وأدام ماروسيتش في (د.24) وماركو بارولو في (د.76) ولويس ناني في (د.86)... بينما سجل هدف بينفينتو الوحيد المغربي أشرف لعزر في (د.55).



وبهذا الفوز العريض، رفع لاتسيو رصيده إلى 28 نقطة وصعد للمركز الثالث بفارق الأهداف خلف نابولي الوصيف، ويوفنتوس المتصدر، لكن "مؤقتا" في انتظار باقي مباريات الجولة.. أما بينفينتو، فلا يزال يعاني بلا رصيد في ذيل الترتيب بعد تلقيه الهزيمة الحادية عشرة على التوالي.



ويلتقي نابولي في وقت لاحق اليوم مع ضيفه ساسولو وفي حال الفوز أو التعادل فإنه سينفرد بالصدارة.

سبأ [29/أكتوبر/2017]سبأ