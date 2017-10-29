محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس بعثة الصليب الأحمر صنعاء-سبأ:

إلتقى القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس اليوم بصنعاء رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر في اليمن إلكسندر فيت.



جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الإنسانية المأساوية في اليمن جراء العدوان وتزايد معاناة الشعب اليمني جراء الحصار الجائر.



وفي اللقاء أشاد القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى بالجهود الإنسانية الملموسة للصليب الأحمر في اليمن وعلى وجه الخصوص منذ بداية العدوان.



وأشار إلى أن الشعب اليمني اتخذ من الصمود وسيلة لمواجهة العدوان .. وقال " إننا نمد أيدينا للسلام العادل والكامل وليس السلام المجزأ أو الإستسلام" .



وأكد القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى، أن هذه الحرب هي حرب عدوانية تستهدف النيل من كرامة وسيادة الشعب اليمني.



وتطرق إلى المعاناة الإنسانية التي أصبح يعيشها اليمنيون بسبب انقطاع الرواتب منذ قرابة العام جراء قرار نقل البنك المركزي إلى عدن بعد أن فشل العدوان في تحقيق أهدافه.



وطالب العيدروس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن يكون له صوت بخصوص دفع المرتبات من أجل التخفيف من حدة الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب اليمني.. لافتا إلى أن توقف صرف المرتبات كان له تبعات تسببت في انتشار الفقر والأوبئة والأمراض ومنها الكوليرا الذي تجاوزت حالات الوفاة 2300حالة وأكثر من 850 ألف حالة إصابة.



ولفت إلى مئات المجازر المروعة التي ارتكبها العدوان ولا يزال والتي طالت مجالس العزاء وصالات الأعراس والمستشفيات والمساكن والأسواق والمصانع والطرق والتي راح ضحيتها الآلاف بين شهيد وجريح أغلبهم من النساء والأطفال.. مشيرا إلى أن هذه الحرب العدوانية سيكون لها تداعيات خطيرة في خلق بيئة خصبة للإرهاب.



وأكد القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى ضرورة قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالضغط باتجاه إعادة فتح مطار صنعاء الدولي لما لذلك من جوانب إنسانية غاية في الأهمية.



وجدد التأكيد على الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات وتذليل أي صعوبات قد تواجه البعثة بما يمكنها من أداء مهامها على النحو الأمثل.



من جانبه أكد إلكسندر فيت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ملتزمة بتقديم كافة أوجه الدعم الممكن وبما من شأنه المساهمة في معالجة الوضع الإنساني في اليمن.



وأشار إلى أن البعثة حريصة على التواصل مع عدد من دول الإقليم بشأن الوضع الإنساني في اليمن.. لافتا إلى أن زيارة رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر في يوليو الماضي لليمن انعكست بصورة ايجابية لدى الأطراف المانحة.



ولفت إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قدمت دعم لمواجهة وباء الكوليرا وكذا دعم مؤسسات المياه والمحطات وتوفير المولدات.. مشيرا إلى جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اتجاه التحشيد الدولي الإنساني بخصوص الوضع في اليمن.



حضر اللقاء أعضاء مجلس الشورى عبد الوهاب الدرة ويحيى الحباري وأحمد الأشول والدكتور محمد السياني والدكتور محمد يحيى العاضي وعبدالله مجيديع والقائم بأعمال أمين عام مجلس الشورى عز الدين عبدالسلام العنسي.

سبأ [29/أكتوبر/2017]سبأ