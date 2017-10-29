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آخر تحديث: الأحد، 29 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:02:23م
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لقاء بعزلتي وراف وأنامر في جبلة بإب لدعم التعليم والتحشيد للجبهات
[29/أكتوبر/2017]
إب -سبأ:
نظم أبناء عزلتي وراف وأنامر أعلى بمديرية جبلة محافظة إب اليوم لقاء قبلي موسع للتحشيد لجبهات الشرف والبطولة ودعم العملية التعليمية.

وأكد وجهاء العزلتين الحرص على إستمرار العملية التعليمية وإفشال مخططات العدوان التي تستهدف الأجيال وتعطيل التعليم .

وأكد بيان صادر عن اللقاء إستمرار صمود أبناء عزلتي وراف وأنامر أعلى بجبلة في مواجهة العدوان مهما بلغت التضحيات .. مشددا على ضرورة تضافر الجهود لإستمرار التعليم وإنجاح العام الدراسي الجاري.

وطالب أحرار العالم إلى الإلتفات نحو معاناة الشعب اليمني إزاء ما يتعرض له من عدوان وحصار وإنقطاع للمرتبات منذ أكثر من عام .. داعيا الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية إلى القيام بدورها في الضغط على دول العدوان لإيقاف عدوانها ورفع الحصار.

سبأ
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