الاحتلال الإسرائيلي يمنع عشرات المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى حقول الزيتون في نعلين
[29/أكتوبر/2017]
رام الله- سبأ:
منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عشرات المزارعين الفلسطينيين في بلدة نعلين غرب رام الله، من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون، خلف جدار الضم والتوسع العنصري، المقام على أراضي البلدة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، القول: إن المزارعين يحملون "تصاريح" من الاحتلال للدخول الى أراضيهم، ومع ذلك رفض جنود الاحتلال السماح لهم بالدخول، وأغلقوا البوابات.
سبأ