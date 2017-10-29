رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المنتخب الوطني الأول يواجه الزمالك المصري بمعسكره في القاهرة القاهرة-سبأ:

يلعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الاثنين مباراة ودية مع فريق الزمالك المصري ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمواجهة منتخب طاجكستان ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس آسيا 2019.



وتعد مباراة الغد التي يحتضنها ملعب نادي الزمالك، الودية الثانية للمنتخب الوطني في معسكره بالقاهرة وذلك بعد مباراته الودية الأولى التي خسرها من فريق الانتاج الحربي المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين الأحد الماضي.



وسيلعب الزمالك مباراة الغد بالفريق الرديف نظرا لخوض الفريق الأساسي مباراة رسمية اليوم في الدوري المصري الممتاز مع فريق وادي دجلة.



ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة مضيفه منتخب طاجيكستان في مباراة هامة يوم 14 نوفمبر المقبل ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.



ويأمل المنتخب الوطني بالفوز في مباراته أمام طاجيكستان بغية قطع خطوة كبيرة للتأهل إلى نهائيات آسيا، حيث يتساوى كلا المنتخبين في الرصيد بواقع ست نقاط لكل منهما مع أفضلية فارق المواجهات التي وضعت اليمن في المركز الثاني للمجموعة خلف المتصدر منتخب الفلبين (8نقط)، فيما يتذيل منتخب النيبال الترتيب بنقطة وحيدة.



إلى ذلك أكد مدير الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المدرب الإثيوبي ابرهام مبراتو أن المباريات الودية تهدف إلى إعداد اللاعبين واختبار جاهزيتهم ومعرفة أخطائهم وليس فقط الفوز على المنافس.



وقال مبراتو: "حتى الآن لم نخسر أي مباراة رسمية منذ توليت مهمة تدريب المنتخب في ملحق تصفيات كأس آسيا أمام منتخب جزر المالديف، وهذا هو المهم".



وأضاف: "لا أكترث إن فزنا أو خسرنا في المباريات الودية بقدر اهتمامي بالاستفادة التي نحققها في هذه المباريات سواء بمعرفة نقاط ضعف المنتخب لمعالجتها أو نقاط القوة لتعزيزها، بالإضافة إلى اختبار جاهزية كل لاعب حتى أتمكن من اختيار التشكيلة الأمثل في المباريات الرسمية".



وأوضح مدرب المنتخب أن وصول اللاعبين الخمسة الذين تم استدعائهم من اليمن والتحاقهم بصفوف المنتخب سيزيد من القيمة الفنية للمعسكر التدريبي حيث سيرتفع مستوى الإعداد وستكون هناك منافسة قوية بين اللاعبين لأنهم يبحثون عن مكان في القائمة النهائية التي ستواجه طاجيكستان.

سبأ [29/أكتوبر/2017]سبأ