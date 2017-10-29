ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 29 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:02:23م
مجلس النواب يشكر الرئيس الصماد على متابعته لنشاطات المجلس
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
هجوم على فندق بالعاصمة الصومالية يسفر عن 25 قتيلا
شن مسلحون هجوما على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو انتهى اليوم الأحد بعد مقتل 25 شخصا في حصار استمر نحو 12 ساعة.
الصين تبدى غضبها من رسوم أمريكية على رقائق الألمونيوم لمكافحة الإغراق
عبرت الصين عن استيائها الشديد إزاء القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم لمكافحة الإغراق تتراوح بين 97 في المئة و162 في المئة على رقائق الألمونيوم الصينية وحثت واشنطن على تصحيح ”أساليبها الخطأ“.
المنتخب الوطني الأول يواجه الزمالك المصري بمعسكره في القاهرة
يلعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الاثنين مباراة ودية مع فريق الزمالك المصري ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمواجهة منتخب طاجكستان ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس بعثة الصليب الأحمر
الروسي يوجني يتوّج ببطولة فيتنام للتنس
لقاء بعزلتي وراف وأنامر في جبلة بإب لدعم التعليم والتحشيد للجبهات
الاحتلال الإسرائيلي يمنع عشرات المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى حقول الزيتون في نعلين
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
(إياتا) يتوقع ارتفاعا كبيرا بعدد المسافرين حول العالم بحلول عام 2036م
[29/أكتوبر/2017]
عواصم- سبأ:
توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، وصول أعداد المسافرين حول العالم إلى (7.8) مليارات مسافر بحلول 2036م.

ونقلت وسائل إعلامية عن تقرير صدر عن الاتحاد بمقره جنيف اليوم الأحد، القول: إن هذا الرقم يقترب من ضعف المتوقع لأعداد المسافرين خلال هذا العام، البالغ (4) مليارات مسافر، بناءً على معدل النمو السنوي المركب 3.6 في المائة.

وتوقع التقرير أن تشكل منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أكبر مصادر الطلب العالمي، إذ ستكون المنطقة محطة انطلاق أكثر من نصف أعداد المسافرين الجدد خلال العقدين القادمين.

وبحسب التقرير وعنوانه "أعداد المسافرين خلال السنوات العشرين المُقبلة"، ستحل الصين مكان الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر سوق للطيران في العالم (فيما يتعلق بحركة الرحلات من وإلى وضمن البلد) خلال فترة قريبة من 2022م.

وعزا التقرير ذلك، إلى النمو السريع نسبياً الذي حققته الصين بالتزامن مع تباطؤ النمو الذي شهدته الولايات المتحدة الأمريكية.

كما ستتراجع المملكة المتحدة للمرتبة الخامسة، لتتفوق عليها في الترتيب كل من الهند بحلول 2025م، وإندونيسيا بحلول 2030م.

وستدخل تايلاند وتركيا قائمة الأسواق العشر الكبرى، بينما ستتراجع كل من فرنسا وإيطاليا إلى المركزين الـ11 والـ12 على التوالي، وفق التقرير.

والاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) تأسس في 1945، ويمثل نحو 260 شركة طيران حول العالم تسهم بنحو 83 في المائة، من حركة النقل الجوي العالمية.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
العراق يعلن ارتفاع قدرته التصديرية للنفط إلى 4.6 مليون برميل
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
الصين تبدى غضبها من رسوم أمريكية على رقائق الألمونيوم لمكافحة الإغراق
مجلة:فائض الميزانية الاتحادية بالمانيا قد يصل الى 14 مليار يورو
إستقرار أسعار العقود الآجلة للقمح الأوروبي عند 163 يورو
إجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء لمناقشة تنظيم استيراد المشتقات النفطية
إنخفاض أسعار الذهب الى اقل من 1268.50 دولار للاوقية
إستقرار أسعار النفط وخام برنت يتجاوز الـ 59 دولاراً للبرميل
ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بوتيرة أقل من المتوقع الأسبوع الماضي
ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الفتح مع تنامي زخم الأرباح
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد طفلة وتدمير 3 منازل بمديرية نهم في غارات للعدوان
[29/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 14 غارة على نهم خلال الساعات الماضية
[29/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
[29/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يستهدف مزرعة في مديرية باجل بالحديدة
[29/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارات على مديريتي موزع والمخا بتعز
[29/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by