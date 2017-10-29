اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل (إياتا) يتوقع ارتفاعا كبيرا بعدد المسافرين حول العالم بحلول عام 2036م عواصم- سبأ:

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، وصول أعداد المسافرين حول العالم إلى (7.8) مليارات مسافر بحلول 2036م.



ونقلت وسائل إعلامية عن تقرير صدر عن الاتحاد بمقره جنيف اليوم الأحد، القول: إن هذا الرقم يقترب من ضعف المتوقع لأعداد المسافرين خلال هذا العام، البالغ (4) مليارات مسافر، بناءً على معدل النمو السنوي المركب 3.6 في المائة.



وتوقع التقرير أن تشكل منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أكبر مصادر الطلب العالمي، إذ ستكون المنطقة محطة انطلاق أكثر من نصف أعداد المسافرين الجدد خلال العقدين القادمين.



وبحسب التقرير وعنوانه "أعداد المسافرين خلال السنوات العشرين المُقبلة"، ستحل الصين مكان الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر سوق للطيران في العالم (فيما يتعلق بحركة الرحلات من وإلى وضمن البلد) خلال فترة قريبة من 2022م.



وعزا التقرير ذلك، إلى النمو السريع نسبياً الذي حققته الصين بالتزامن مع تباطؤ النمو الذي شهدته الولايات المتحدة الأمريكية.



كما ستتراجع المملكة المتحدة للمرتبة الخامسة، لتتفوق عليها في الترتيب كل من الهند بحلول 2025م، وإندونيسيا بحلول 2030م.



وستدخل تايلاند وتركيا قائمة الأسواق العشر الكبرى، بينما ستتراجع كل من فرنسا وإيطاليا إلى المركزين الـ11 والـ12 على التوالي، وفق التقرير.



والاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) تأسس في 1945، ويمثل نحو 260 شركة طيران حول العالم تسهم بنحو 83 في المائة، من حركة النقل الجوي العالمية.

سبأ [29/أكتوبر/2017]سبأ