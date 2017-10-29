محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إدارية محلي صنعاء تقر تجهيز قافلة ملابس شتوية للمرابطين بنهم وصرواح صنعاء -سبأ:

أقرت الهيئة الإدارية لمحلي محافظة صنعاء في إجتماعها اليوم برئاسة المحافظ حنين قطينة، تجهيز قافلة ملابس شتوية للمرابطين في جبهات الصمود بنهم وصرواح.



وأقر الإجتماع بحضور مديرا مكتبي الواجبات حميد الغولي والضرائب عبدالجبار المقطري دعم مؤسسة الشهيد بالمحافظة بمبلغ خمسة ملايين ريال.



ووافق الإجتماع على طلب الإدارة العامة لوحدة الشق الخاص بتحسين حركة السير المروري في عدد من الشوارع والتقاطعات بمديرية سنحان ومواجهة النفقات من مكتبي الأشغال والتحسين.



وأقر الإجتماع تشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس صالح المنتصر للنظر في إحتياجات الإدارة العامة للمرور والعمل على توفير وسيلة نقل لمكتب الأشغال بمديرية بني حشيش لمتابعة الأعمال والمخالفات وتنمية الموارد.



واستعرض الإجتماع تقرير مكتب الواجبات الخاص بالإيرادات والصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها، وكلف لجنة برئاسة الوكيل مانع الأغربي للوقوف أمام أسباب تدني الإيرادات الزكوية بالمديرية ووضع معالجات تسهم في تنميتها.



كما كلف الإجتماع لجنة لوضع تصور وآلية لتحصيل محاصيل الحبوب بما يضمن الحفاظ عليها .. مشددا على ضرورة التنسيق بين مكتب الواجبات والسلطات المحلية والجهات الأمنية في هذا الجانب.



وتطرق الإجتماع إلى الصعوبات التي تواجه سير العمل بمكتب الضرائب بمديريات الطوق والمعالجات اللازمه لها، ووجه مدير الضرائب بإعداد خطة لحصر وتوثيق وإعداد قاعدة بيانات للمكلفين على مستوى كل مديرية وتحديد الفرق التي ستقوم بعملية الحصر.



وأشار الإجتماع إلى ضرورة رفع خطة عمل تحصيل الإيرادات وإحتياجات مكتب الضرائب .. مؤكدا ضرورة التحصيل بسندات رسمية وأخذ ضمانات بنكية من المحصلين ورفع مستوى التنسيق مع الاجهزة الامنية لضمان تحصيل الموارد من المتلاعبين.



ووافق الإجتماع على تشكيل لجنة لإعداد لائحة تنظم صرف المصروفات الضرورية والطارئة وخاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد .



وأكد المحافظ قطينة ضرورة العمل على تنمية الموارد .. مشيرا إلى أهمية التنسيق بين المكاتب التنفيذية الإيرادية والسلطات المحلية والجهات الامنية في هذا الجانب.

سبأ [29/أكتوبر/2017]سبأ