ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 29 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:02:23م
مجلس النواب يشكر الرئيس الصماد على متابعته لنشاطات المجلس
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
هجوم على فندق بالعاصمة الصومالية يسفر عن 25 قتيلا
شن مسلحون هجوما على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو انتهى اليوم الأحد بعد مقتل 25 شخصا في حصار استمر نحو 12 ساعة.
الصين تبدى غضبها من رسوم أمريكية على رقائق الألمونيوم لمكافحة الإغراق
عبرت الصين عن استيائها الشديد إزاء القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم لمكافحة الإغراق تتراوح بين 97 في المئة و162 في المئة على رقائق الألمونيوم الصينية وحثت واشنطن على تصحيح ”أساليبها الخطأ“.
المنتخب الوطني الأول يواجه الزمالك المصري بمعسكره في القاهرة
يلعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الاثنين مباراة ودية مع فريق الزمالك المصري ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمواجهة منتخب طاجكستان ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس بعثة الصليب الأحمر
الروسي يوجني يتوّج ببطولة فيتنام للتنس
لقاء بعزلتي وراف وأنامر في جبلة بإب لدعم التعليم والتحشيد للجبهات
الاحتلال الإسرائيلي يمنع عشرات المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى حقول الزيتون في نعلين
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
إدارية محلي صنعاء تقر تجهيز قافلة ملابس شتوية للمرابطين بنهم وصرواح
[29/أكتوبر/2017]
صنعاء -سبأ:
أقرت الهيئة الإدارية لمحلي محافظة صنعاء في إجتماعها اليوم برئاسة المحافظ حنين قطينة، تجهيز قافلة ملابس شتوية للمرابطين في جبهات الصمود بنهم وصرواح.

وأقر الإجتماع بحضور مديرا مكتبي الواجبات حميد الغولي والضرائب عبدالجبار المقطري دعم مؤسسة الشهيد بالمحافظة بمبلغ خمسة ملايين ريال.

ووافق الإجتماع على طلب الإدارة العامة لوحدة الشق الخاص بتحسين حركة السير المروري في عدد من الشوارع والتقاطعات بمديرية سنحان ومواجهة النفقات من مكتبي الأشغال والتحسين.

وأقر الإجتماع تشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس صالح المنتصر للنظر في إحتياجات الإدارة العامة للمرور والعمل على توفير وسيلة نقل لمكتب الأشغال بمديرية بني حشيش لمتابعة الأعمال والمخالفات وتنمية الموارد.

واستعرض الإجتماع تقرير مكتب الواجبات الخاص بالإيرادات والصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها، وكلف لجنة برئاسة الوكيل مانع الأغربي للوقوف أمام أسباب تدني الإيرادات الزكوية بالمديرية ووضع معالجات تسهم في تنميتها.

كما كلف الإجتماع لجنة لوضع تصور وآلية لتحصيل محاصيل الحبوب بما يضمن الحفاظ عليها .. مشددا على ضرورة التنسيق بين مكتب الواجبات والسلطات المحلية والجهات الأمنية في هذا الجانب.

وتطرق الإجتماع إلى الصعوبات التي تواجه سير العمل بمكتب الضرائب بمديريات الطوق والمعالجات اللازمه لها، ووجه مدير الضرائب بإعداد خطة لحصر وتوثيق وإعداد قاعدة بيانات للمكلفين على مستوى كل مديرية وتحديد الفرق التي ستقوم بعملية الحصر.

وأشار الإجتماع إلى ضرورة رفع خطة عمل تحصيل الإيرادات وإحتياجات مكتب الضرائب .. مؤكدا ضرورة التحصيل بسندات رسمية وأخذ ضمانات بنكية من المحصلين ورفع مستوى التنسيق مع الاجهزة الامنية لضمان تحصيل الموارد من المتلاعبين.

ووافق الإجتماع على تشكيل لجنة لإعداد لائحة تنظم صرف المصروفات الضرورية والطارئة وخاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد .

وأكد المحافظ قطينة ضرورة العمل على تنمية الموارد .. مشيرا إلى أهمية التنسيق بين المكاتب التنفيذية الإيرادية والسلطات المحلية والجهات الامنية في هذا الجانب.

سبأ
  المزيد من (محلي)
القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس بعثة الصليب الأحمر
لقاء بعزلتي وراف وأنامر في جبلة بإب لدعم التعليم والتحشيد للجبهات
حلقة إرشادية بذمار حول مخاطر إستخدام بذور البطاطس المهربة
ورشة تعريفية بالحديدة عن مشروع المساعدات للسكان المتضررين من العدوان
ورشة عمل حول الإستثمار البيئي الثلاثاء المقبل بصنعاء
مناقشة سير عمل برنامج القسائم الصحية للأمومة المأمونة بذمار
مناقشة خطط عدد من المكاتب بمحافظة ريمة
عقد اللقاء الموسع الثالث لحكماء وعقلاء محافظة إب
رئيس مجلس النواب يلتقي رئيسة منظمة أطباء بلا حدود في اليمن
استشهاد طفلة وتدمير 3 منازل بمديرية نهم في غارات للعدوان
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد طفلة وتدمير 3 منازل بمديرية نهم في غارات للعدوان
[29/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 14 غارة على نهم خلال الساعات الماضية
[29/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
[29/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يستهدف مزرعة في مديرية باجل بالحديدة
[29/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارات على مديريتي موزع والمخا بتعز
[29/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by