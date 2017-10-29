عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطات اليابانية تلغي عشرات الرحلات الجوية بسبب إعصار (ساولا) الاستوائي طوكيو- سبأ:

ألغت شركات الطيران اليابانية اليوم الأحد، نحو 53 رحلة جوية بسبب الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة الناجمة عن مرور إعصار (ساولا) الاستوائي الذي يؤثر بشكل رئيسي على ساحل المحيط الهادئ للأرخبيل.



وذكرت قناة (إن إتش كيه) اليابانية المحلية أن أغلب الرحلات التي ألغيت من وإلى جزيرة كيوشو شمالي البلاد وأوكيناوا حيث أدى الإعصار لسقوط الأمطار بشكل متقطع منذ ليل أمس السبت.



وفي بعض المناطق بمقاطعة ميازاكي سجل منسوب مياه الأمطار أكثر من 450 مليمترا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، أي ضعف المتوسط الشهري لأكتوبر.



وبلغت سرعة (ساولا) 240 كيلومترا تقريبا جنوبي كوتشي بجزيرة شيكوكو جنوب غربي البلاد، بحسب بيانات هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.



وتتوقع هيئة الأرصاد اليابانية أن يواصل إعصار (ساولا) التقدم في المحيط الهادئ قبالة السواحل اليابانية ليصل إلى جزر إزو جنوبي العاصمة طوكيو حوالي الساعة 12:00 ت ج.



وفعلت السلطات اليابانية حالة التأهب في الساحل الشرقي للبلاد تحسبا لاحتمالية حدوث انهيارات أرضية وفيضانات ورياح قوية وأمواج عاتية قد يصل ارتفاعها لما بين 7 و8 أمتار في بعض المناطق.

سبأ [29/أكتوبر/2017]سبأ