محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حلقة إرشادية بذمار حول مخاطر إستخدام بذور البطاطس المهربة ذمار-سبأ:

نظمت الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس بذمار اليوم حلقة إرشادية حول مخاطر إستخدام بذور البطاطس غير المعروفة ومجهولة المصدر وأثرها السلبي في زراعة وإنتاج البطاطس.



وفي إفتتاح الحلقة التي إستهدفت عدد من مزارعي البطاطس يمديرية يريم بإب، أشار وكيل المحافظة محمود الجبين إلى أهمية الحلقة الإرشادية في توعية المزارعين بخطورة الأصناف المجهولة وغير المعتمدة وأثرها السلبي على المزارع أثناء إنتاج وإكثار البطاطس.



ودعا الوكيل الجبين الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس إلى توفير إحتياج المزارعين من البذور الآمنة التي تنتجها وفقا لمعايير علمية وصحيحة .



فيما استعرض مدير شركة إنتاج بذور البطاطس المهندس همدان الأكوع المخاطر الصحية والبيئة الناجمة عن إستخدام الأصناف الممنوعة والمهربة من بذور البطاطس نظرا لعدم صلاحيتها للإستخدام الزراعي في اليمن وما تشكله من خطورة على صحة الإنسان والبيئة كونها مخالفة للمعايير الصحية والزراعية المتبعة عالميا.



ودعا المزارعين إلى عدم إستخدام البذور المجهولة وغير المعتمدة من وزارة الزراعة والري وتجنب آثارها الصحية والبيئة التي تهدد إنتاج البطاطس في اليمن.



حضر الحلقة الإرشادية عدد من مزارعي حقول البطاطس في مديرية يريم بإب وعدد من باحثي وموظفي الشركة.

سبأ [29/أكتوبر/2017]سبأ