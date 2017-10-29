عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل 29 شخصا على الأقل في هجوم على فندق بالصومال مقديشو سبأ:

أعلنت الشرطة الصومالية أن هجوما شنه مسحلون متشددون على فندق بالعاصمة مقديشو انتهى اليوم الأحد بعد مقتل 29 شخصا في حصار استمر نحو 12 ساعة.



وقال مسؤول امني صومالي كبير في تصريح له :”تأكد مقتل 29 شخصا حتى الآن.. وقد يرتفع عدد القتلى“.



واوضح إن بين القتلى 12 من رجال الشرطة.. مضيفا أن المتشددين قطعوا رأس امرأة و”قتلوا أطفالها الثلاثة بالرصاص“.



ويثبت هذا الهجوم مجددا قدرة المتشددين على تنفيذ هجمات دموية في قلب العاصمة الصومالية.



وقُتل أكثر من 350 شخصا في تفجير مزدوج وقع في مقديشو قبل أسبوعين هو الأسوأ في تاريخ البلاد.



وأعلنت جماعة الشباب المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع يوم امس السبت.. وتسعى الجماعة للإطاحة بالحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة وفرض نموذج متشدد ومتطرف.

سبأ [29/أكتوبر/2017]سبأ