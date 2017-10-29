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آخر تحديث: الأحد، 29 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:02:23م
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ورشة تعريفية بالحديدة عن مشروع المساعدات للسكان المتضررين من العدوان
[29/أكتوبر/2017]
الحديدة -سبأ:

أكد محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج أهمية المشاركة المجتمعية في تنفيذ برامج المساعدات الإغاثية في المناطق المستهدفة.

وشدد خلال افتتاح الورشة التعريفية لمشروع ( YEFM 1703 ) التي نفذها المجلس النرويجي للاجئين بالحديدة اليوم على ضرورة التفاعل مع موضوعات الورشة وبما يمكن المشاركين فيها من القيام بمهامهم خلال فترة عملهم في المشروع بالصورة المناسبة والتي تضمن استفادة جميع المستهدفين من المساعدات.

من جانبه، استعرض منسق الأمن الغذائي في المجلس النرويجي للاجئين في الحديدة وحجة زايد محمد أنشطة المشروع وخطة التنفيذ التفصيلية حيث أشار إلى أن المشروع الذي ينفذه المجلس النرويجي بالتعاون مع السلطة المحلية و الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بتمويل من المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية ECHO يهدف إلى توفير المساعدات الإنسانية الإغاثية الطارئة للمتضررين من الحرب في مديرية اللحية محافظة الحديدة من النازحين والعائد والمجتمع المضيف.

وأوضح أن المشروع الذي ينفذ من 1 مايو العام الجاري وحتى 28 فبراير 2018 يشمل الأمن الغذائي ، المياه و الإصحاح البيئي والمواد غير الغذائية وفق آلية تشمل مساعدات نقدية للأسر المستهدفة لفترة 4 أشهر ، وكذا توصيل المياه لعدد الف و200 أسرة.

كما يشمل المشروع توزيع حقائب مأوى ، وآلية توزيع حقائب غير غذائية لعدد 250 أسرة.

وقال إن المشروع يستهدف في قطاع الأمن الغذائي 900 أسرة و الف و200 أسرة في الإصحاح البيئي و700 أسرة في المأوى و200 أسرة في المواد غير الغذائية.

حضر الورشة مدير عام مديرية اللحية هادي مقرني ومدير عام الإعلام بالمحافظة عادل حسن مكي.

سبأ
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