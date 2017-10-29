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آخر تحديث: الأحد، 29 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:02:23م
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  محلي
ورشة عمل حول الإستثمار البيئي الثلاثاء المقبل بصنعاء
[29/أكتوبر/2017]
صنعاء -سبأ:
تنظم الهيئة العامة لحماية البيئة بالشراكة مع الهيئة العامة للإستثمار بعد غد الثلاثاء بصنعاء، ورشة عمل حول إشراك القطاع الخاص والقطاعات ذات العلاقة في الإستثمار البيئي.

وأوضح الوكيل المساعد للهيئة العامة لحماية البيئة عابد أحمد علي طاوس لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الورشة التي تستمر يومين تهدف إلى التنسيق بين الهيئة العامة لحماية البيئة وهيئة الإستثمار والقطاع الخاص، وكذا التعريف بالفرص المتاحة للإستثمار في مجالات التغيرات المناخية والتنمية المستدامة.

وأشار إلى الأهمية التي تكتسبها الورشة كونها ستسهم في زيادة المعرفة بشأن تغير المناخ والأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وجذب وتشجيع القطاع الخاص للإستثمار في المجالات البيئية.

ولفت الوكيل المساعد لهيئة حماية البيئة إلى أن الهيئة تطمح من خلال هذه الفعالية إلى إنشاء منصة لإشراك المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، والقطاعين العام والخاص في قضايا المناخ.

وأكد بأن الإهتمام والرعاية الذي تحظى به الهيئة من وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير، كان له دور كبير في تمكين الهيئة من الإنفتاح نحو آفاق واسعة من شأنها بلورة مهامها ووظائفها على أكمل وجه.

سبأ
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