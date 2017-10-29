محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سير عمل برنامج القسائم الصحية للأمومة المأمونة بذمار ذمار-سبأ:

ناقش محافظ ذمار حمود محمد عباد اليوم مع المشرف القطري لمنظمة ماري ستوبس الدكتور أشرف بدر، سير عمل برنامج القسائم الصحية للأمومة المأمونة وتنظيم الأسرة وإمكانية توسيع أنشطته بالمحافظة.



وتطرق اللقاء الذي حضره وكيلي المحافظة محمود الجبين ومحمد عبدالرزاق وممثل المنظمة في اليمن الدكتور عبدالسلام الأحصب، إلى آلية عمل البرنامج والمناطق المستهدفة وأبرز الصعوبات التي تواجه البرنامج وسبل معالجة جوانب القصور فيه خلال العام الأول من تنفيذه.



وخلال اللقاء أشاد المحافظ عباد بأداء لجنة تسيير برنامج توزيع قسائم الأمومة الآمنة وتنظيم الأسرة خلال الفترة الماضية .. مؤكدا أهمية مضاعفة الجهود والعمل على توسيع أنشطة البرنامج خلال العام القادم ليشمل جميع مديريات المحافظة.



وحث على تعزيز التعاون والتنسيق بين القطاع الصحي الحكومي والمنظمات الصحية الدولية العاملة في مجال الامومة والطفولة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأمهات والمواليد والمساهمة في التقليل من نسب وفيات الأمهات والمواليد.



وأكد محافظ ذمار أهمية توفير بيئة صحية ملائمة وآمنة للأمهات والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لهن لاسيما في المناطق النائية من خلال تبني مثل هذه البرامج الهادفة.



فيما أوضح الممثل القطري لمنظمة ماري ستوبس إلى أن المنظمة تدرس توسيع نشاط برنامج قسائم الأمومة المأمونة وتنظيم الاسرة في المديريات التي لم يستهدفها البرنامج خلال العام الماضي .



وتوقع أن يتم خلال العام القادم استهداف أكثر من 60 ألف من الأمهات الحوامل تم حصرهن ضمن الأسر محدودة الدخل في المناطق الحضرية والشبه حضرية في المديريات المستهدفة.



بدوره ثمن رئيس هيئة مستشفى ذمار العام الدكتور جمال الشامي دور منظمة ماري ستوبس ومؤسسة يمان في دعم القطاع الصحي بالمحافظة عموما وهيئة مستشفى ذمار بشكل خاص وخاصة في جانب الأمومة المأمونة وتنظيم الأسرة.



ولفت إلى أن الظروف المالية والتشتت السكاني للمناطق الريفية تعد من العوائق التي تحول دون إنتقال الأمهات الحوامل للمرافق الصحية في المدن في الوقت المناسب، مما يضاعف من نسبة الخطر على حياتهن قبل وأثناء الولادة.



من جانبه أشار منسق البرنامج في المحافظة الدكتور علاء مياس إلى أن البرنامج سيعمل على تسهيل وصول النساء لمقدمي الخدمات الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهن وتدريب القابلات الصحيات وتوفير الدعم اللازم لهن بما يمكنهن من تقديم الخدمات الصحية للأمهات في مناطق إقامتهن .



وبين أن معدل وفيات الأمهات في اليمن يعتبر من أعلى المعدلات على مستوى الشرق الأوسط بعدد 148 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية.



حضر اللقاء مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور محمد الجماح ومدير برنامج قسائم الأمومة المأمونة بمنظمة ماري ستوبس الدكتور ماجد الشرجبي ونائب رئيس هيئة مستشفى ذمار العام الدكتور عبدالله الحداء وعدد من اطباء موظفي هيئة مستشفى ذمار العام .



سبأ [29/أكتوبر/2017]سبأ