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آخر تحديث: الأحد، 29 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:02:23م
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  رياضة
الثنائي بابوش وهلافاتسكوفا تحرزان لقب الزوجي بالبطولة الختامية لتنس السيدات
[29/أكتوبر/2017]
سنغافورة- سبأ:
أحرز الثنائي المكون من المجرية تيميا بابوش والتشيكية اندريا هلافاتسكوفا لقب الزوجي في البطولة الختامية لتنس السيدات بعد أن نجح في قلب تأخره أمام الزوجي المؤلف من كيكي بيرتنز ويوهانا لارسون.

وتعافى الثنائي المجري-التشيكي من خسارة المجموعة الأولى ليفوز بالمباراة 4-6 و6-4 و10-5.

وتغلب الزوجي المصنف الثالث على متصدر التصنيف المكون من مارتينا هينجيس وزميلتها التايوانية تشان يونغ-جان لينهي مبكرا مسيرة اللاعبة السويسرية البالغ عمرها 37 عاما في اخر بطولاتها على الاطلاق يوم أمس السبت وواصل مسيرته نحو اللقب بعرض قوي في المباراة النهائية في سنغافورة.

وحسم الثنائي البلجيكي- السويدي المجموعة الأولى عندما كسر ارسال المنافس مرة واحدة في الشوط العاشر قبل أن يرد الثنائي المنافس بكسرين للارسال في المجموعة الثانية ويتعادل الطرفان ويتم اللجوء لشوط فاصل لحسم النتيجة.

وحققت الفائزتان الانتصار خلال 92 دقيقة.

وبلغت التشيكية هلافاتسكوفا نهائي زوجي البطولة الختامية مرة واحدة مع مواطنتها لوسي هراديتسكا في 2012 وفازت الروسيتان ماريا كيريلنكو وناديا بتروفا باللقب.

سبأ
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