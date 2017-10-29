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آخر تحديث: الأحد، 29 - أكتوبر - 2017 الساعة 04:31:42م
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  اقتصاد
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
[29/أكتوبر/2017]
مسقط- سبأ:
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (08ر8) نقطة وبنسبة (16ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (65ر4966) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (57ر4958) نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونًا و(889) ألفًا و(47) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (21) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(391) ألفًا و(862) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (009ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (71ر17) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (295) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (60ر15) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (406) آلاف ريال عماني أي ما نسبته (51ر21) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (111) ألف ريال عماني وبنسبة (90ر5) في المائة.

سبأ
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