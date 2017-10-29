محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادات وزارة التربية تواصل نزولها الميداني للإطلاع على سير العملية التعليمية بمدارس أمانة العاصمة صنعاء-سبأ:

واصلت قيادات وزارة التربية والتعليم لليوم الثاني على التوالي نزولها الميداني للإطلاع على مستوى الإنضباط و سير العملية التعليمية بمدارس مديريات أمانة العاصمة.



حيث تفقد رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار احمد عبدالله احمد ومعه مدير مكتب وزير التربية والتعليم احمد البشري سير العملية التعليمية بمدارس " حليمة السعدية، فقيد الأمة ، عثمان بن عفان ، اليمن السعيد ، صنعاء " بمديرية الثورة ، مستمعين من القائمين على تلك المدارس إلى شرح تفصيلي حول احتياجات العملية التعليمية.



و اكد احمد عبدالله والبشري حرص الوزارة وسعيها الجاد والمستمر لإنجاح العملية التعليمية من خلال حشد الجهود الرسمية والشعبية لتذليل كافة الصعاب والاشكاليات التي تواجه سير العملية التعليمية جراء استمرار العدوان وحصاره الجائر على بلادنا .



وتطرقا إلى الجهود المبذولة لتوفير احتياجات العملية التعليمية وفي مقدمتها توفير رواتب المعلمين وطباعة الكتاب المدرسي وترميم المدارس المدمرة والمتضررة من العدوان .



وفي مديرية السبعين الأولى اطلع وكيل قطاع التعليم احمد النونو على سير العملية التعليمية بمدارس " زيد الموشكي ، شهداء السبعين ، سلمان الفارسي ، طوكيو ، المثنى بن حارثة، ظفار " ، مستمعا من القائمين على تلك المدارس إلى شرح موجز حول مستوى اﻻنضباط و سير العملية التعليمية بتلك المدارس .



واشار الوكيل النونو إلى أهمية تضافر الجهود لإنجاح العام الدراسي ، مشيدا بجهود كافة التربويين في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها .



وفي مديرية شعوب تفقد امين عام اللجنة الوطنية لليونسكو الدكتور أحمد الرباعي سير العملية التعليمية بمدارس " الفاروق ، الوشاح ، القادسيه " ، مستمعا من القائمين عليها إلى شرح موجز حول مستوى اﻻنضباط وأبرز احتياجات العملية التعليمية فيها.



وأشاد الدكتور الرباعي بجهود التربويين وصمودهم واستمرارهم في القيام بواجباتهم في تدريس ابنائنا الطلاب أملنا في تحقيق المستقبل الأفضل والتنمية المستدامة الذي ينشدها كل اليمانيين.



وفي مديرية الوحدة اطلع وكيل قطاع التدريب والتأهيل محسن اليافعي على سير العملية التعليمية بمدارس " عذبان ، الكويت ، القدس ، الزبيري ، المعتصم ، اروى ، بغداد " ، مستمعا من القائمين على تلك المدارس إلى شرح موجز حول مستوى اﻻنضباط وأبرز الصعاب التي تواجه سير العملية التعليمية.



وأشار الوكيل اليافعي إلى الجهود المبذولة لمعالجة كافة التحديات التي تواجه سير العملية التعليمية والتي تتطلب تضافر جهود الجميع.



وفي مديرية معين تفقد رئيس المكتب الفني بالوزارة علي الحيمي سير العملية التعليمية بمدرستي " المقداد ، السلام " ، مستمعا من القائمين على المدرستين إلى شرح حول الجهود المبذولة لإنجاح العام الدراسي .



وثمن الحيمي جهود المعلمين وتأديتهم لواجباتهم متجاوزين كافة الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.



وفي مديرية الصافية تفقد وكيل قطاع المناهج والتوجيه المساعد محمد انعم سير العملية التعليمية بمدارس " معين ، الشعب ، الامل ، باكثير " ، مستمعا من القائمين عليها الى شرح موجز حول سير العملية التعليمية وأبرز احتياجاتها .



وأكد انعم أهمية استشعار الجميع لمسؤولياتهم الوطنية لضمان انجاح العملية التعليمية باعتبارها ركيزة بناء الشعوب وتطورها .



وفي مديرية السبعين الثانية اطلعت مدير عام التوجيه بقطاع المناهج أمة الرحيم أبوطالب على سير العملية التعليمية بمدارس " جويرية بنت الحارث، محمد الشامي، اخوان ثابت ، محمد اسماعيل، عبدالكريم النزاري " ، مستمعة من القائمين على تلك المدارس إلى شرح موجز حول الجهود المبذولة لإنجاح العملية التعليمية.



واشادت أبوطالب بمستوى الانضباط الذي لمسته في المدارس التي زارتها ، منوهة بجهود التربويين وصمودهم .

سبأ [29/أكتوبر/2017]سبأ