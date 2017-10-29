محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل التعليم العالي يطلع على ترتيبات انعقاد المؤتمر الثاني لتقنية المعلومات بجامعة الاندلس صنعاء- سبأ:

اطلع وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البحث العلمي الدكتور صادق الشراجي على التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر العلمي الثاني لتقنية المعلومات والشبكات بجامعة الأندلس بصنعاء والذي سيبدأ الأربعاء المقبل.



وتعرف وكيل الوزارة علی مستوی الاعداد والتجهيز لانطلاق المؤتمربشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بهذا المجال من مختلف الجامعات الحكومية والأهلية باليمن.

وأكد الدكتور الشراجي خلال لقائه اللجنة التحضيرية للمؤتمر أن المؤتمر يأتي ضمن اهتمام قيادة وزارة التعليم العالي، بالإشراف على الفعاليات العلمية في الجامعات ومراكز البحث العلمي.. مثمنا جهود الجامعة في استمرارها للعام الثاني على التوالي بعقد مؤتمر تقنية المعلومات والشبكات واهتمامها بالبحث العلمي.



من جانبه أكد رئيس الجامعة الدكتور أحمد محمد برقعان، أن المؤتمرات أصبحت تقليدا راسخا في حياة الجامعة، منوها بالحرص على تشجيع البحث العلمي، وربطه بمتطلبات التنمية.



وأشار إلى أن الجامعة ومن خلال المؤتمر قد عملت على جمع الخبرات المتميزة للباحثين، وبما يتيح لهم تبادل الآراء في قضايا البحث العلمي المتعلق بتقنية المعلومات والشبكات والعمل على نشر الأبحاث العلمية لتكون متاحه ليس بين طلاب الجامعة فقط، وانما لكل الباحثين والمشتغلين في هذا المجال.

ولفت رئيس الجامعة الی ان المؤتمر سيناقش 23 بحثا علميا على مدى يومين أبرزها شبكات المركبات، التنقيب في البيانات، نظم المعلومات، هندسة البرمجيات، أمنية المعلومات وخصوصتها، وشبكات الإتصالات في اليمن.



فيما أوضح عميد كلية الهندسة وتقنية المعلومات الدكتور فؤاد اليريمي أنه قد تم استكمال كافة الوثائق والأبحاث المقدمة للمؤتمر، والذي نأمل من خلاله تشجيع روح البحث بين أوساط طلاب الجامعة، وبما يساعدهم على إطلاق روح الإبداع والابتكار.معربا عن أمله أن يشكل المؤتمر علامه فارقة في الأنشطة البحثية والعلمية في الجامعة.

سبأ [29/أكتوبر/2017]سبأ