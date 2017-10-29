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آخر تحديث: الأحد، 29 - أكتوبر - 2017 الساعة 04:31:42م
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  محلي
ورشة في مجال تخطيط وتنفيذ حملات المناصرة في إب
[29/أكتوبر/2017]
إب-سبأ:
بدأت بمحافظة إب ورشة تدريبية في مجال تخطيط وتنفيذ حملات المناصرة لبناء السلام وحقوق الإنسان.

يشارك في الورشة التي ينظمها على مدى أربعة أيام مؤسسة خديجة للتنمية بالتعاون مع جمعية الثقة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية 76 من أعضاء المبادرات الشبابية بمحافظة إب.

تهدف الورشة إلى تعزيز قدرات المشاركين وإكسابهم معارف ومهارات للوصول إلى رؤية موحدة لتعزيز دورهم في صناعة السلام.

وأوضحت منسقة الورشة سلوى الزمر أن الورشة التدريبية تركز على بناء السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان .. مشيرة إلى أنه سيتم إقامة ورش تدريبية في عدد من المحافظات تستهدف المبادرات الشبابية.

وبينت أن الورشة تسعى إلى تحقيق الأهداف المتمثلة في التقليل من الصراع والتوتر بين المجتمعات المحلية المستهدفة من خلال تنفيد حملات بناء سلام وبناء المهارات القيادية للشباب وتشجيع مشاركتهم في عملية السلام من خلال تقديم الدعم لرؤيتهم.

ويتلقى المشاركون في الورشة عدد من مفاهيم المناصرة وطرق تنفيذها وآليات عمل خطط للحملات في إطار محافظة إب من قبل المبادرات الشبابية المشاركة وتعريفهم بخطوات التخطيط وتحديد واختيار القضايا وتحليل مشاركة الأطراف المعنية وتحديد الأهداف وصياغة رسالة المناصرة.

كما سيتلقى المشاركون معارف حول طرق تحديد استراتيجية المناصرة وإعداد خطة للمتابعة والتقييم وغيرها من التدريبات التي تعزز قدراتهم العملية.

سبأ
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