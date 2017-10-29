هجوم على فندق بالعاصمة الصومالية يسفر عن 25 قتيلا شن مسلحون هجوما على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو انتهى اليوم الأحد بعد مقتل 25 شخصا في حصار استمر نحو 12 ساعة.