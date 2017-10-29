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آخر تحديث: الأحد، 29 - أكتوبر - 2017 الساعة 01:15:29م
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طيران العدوان يستهدف مزرعة في مديرية باجل بالحديدة
[29/أكتوبر/2017]
الحديدة- سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم غارة على مديرية باجل بمحافظة الحديدة.
وأوضح مصدر محلي بالمديرية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بغارة إحدى المزارع في مديرية باجل خلفت أضرار كبيرة فيها.
سبأ
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