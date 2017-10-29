روحاني: لن نتردد في إنتاج أي سلاح للدفاع عن أنفسنا طهران-سبـأ:



أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده ماضية في إنتاج أي سلاح دفاعي تحتاج إليه، مضيفا أن ذلك لا يتعارض مع القانون الدولي.



وقال روحاني في كلمة خلال اجتماع للبرلمان اليوم الأحد، "لن نتردد في إنتاج السلاح الذي نحتاج إليه من أجل الدفاع عن أنفسنا، مشيرا إلى أن "مسيرة القدرة الدفاعية الإيرانية قوية، ولا تتعارض مع القوانين الدولية".



وقال إن عدم استقرار الاتفاق السابق، والدعوة الأمريكية للتفاوض مجددا أمر مضحك، معتبرا أن "على أمريكا التخلي عن التفاوض وإبرام الاتفاقات مع العالم بسبب النهج التي تتبعه".



وشدد الرئيس الإيراني على أن "أي انتهاك للاتفاق النووي، سيعود بالضرر على الطرف المقابل، وإيران سترد على ذلك بقوة".

سبأ [29/أكتوبر/2017]سبأ