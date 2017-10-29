عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الخارجية الكازاخستانية: اجتماعات أستانا 7 حول سوريا على مستوى الخبراء ستعقد غداً الاثنين أستانا-سبأ:



أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية اليوم الأحد أن الاجتماعات الثنائية والثلاثية على مستوى الخبراء في إطار اجتماع أستانا 7 حول سوريا ستعقد يوم غد الاثنين.



ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان "إن الوفود المشاركة في اجتماع أستانا 7 ستبدأ بالوصول مساء اليوم".



وكانت الخارجية الكازاخستانية أعلنت أول أمس أن جميع الأطراف المعنية بعملية أستانا حول سوريا أكدت مشاركتها في الاجتماع السابع المقرر عقده يومي الـ 30 والـ 31 من الشهر الجاري.

سبأ [29/أكتوبر/2017]سبأ