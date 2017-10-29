محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبطال الجيش واللجان يجترحون الانتصارات في مختلف الجبهات صنعاء - سبأ:

تتواصل الانتصارات التي يجترحها أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن من العدوان السعودي الأمريكي وجبهات ماوراء الحدود.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت في جبهة جيزان تجمع الجنود السعوديين في معسكر ظهيان بصلية صواريخ كاتيوشا بالإضافة إلى استهداف معسكر قزاع بصلية أخرى ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي ومرتزقته.



وأشار إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت معسكر العين الحارة بقذائف المدفعية ومرابض مدفعية الجيش السعودي وموقع في جبل قيس بالإضافة إلى استهداف تجمعات المرتزقة في منفذ الطوال وتجمع للجنود السعوديين في موقعي السودانة وقائم زبيد محققة إصابات مباشرة.



وقال المصدر إن مدفعية الجيش واللجان استهدفت في عسير تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في رقابة الهنجر وقبالة منفذ علب بقذائف المدفعية.



وفي محافظة تعز، أوضح المصدر سقوط قتلى وجرحى من مرتزقة العدوان في هجوم لأبطال الجيش واللجان على التبة الحمراء جنوب مفرق موزع الذين دمروا أيضاً آلية تحمل مدفع رشاش 23 تابع للمرتزقة شمال معسكر خالد وآلية أخرى محملة بالمرتزقة في الهاملي بمديرية موزع.



وأكد المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعات المرتزقة في معسكر الإمام بمديرية ذباب، فيما لقي تسعة مرتزقة مصرعهم بنيران وحدة القناصة في مناطق متفرقة.



وفي محافظة الجوف هاجم أبطال الجيش واللجان مواقع المرتزقة واستهدفوا تجمعاتهم في وادي وقز بمديرية المصلوب ودمروا آلية محملة بمرتزقة العدوان، وسقط عدد منهم بين قتيل وجريح إثر تفجير لغم أرضي في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف، فيما تم قنص اثنان مرتزقة في وادي شواق بالغيل.



وأوضح المصدر أن قصف مدفعي للجيش واللجان استهدف تجمعات مرتزقة العدوان جنوب تبة المطار بمديرية صرواح محافظة مأرب وتم قنص أحد المرتزقة أمام جبل بحره بالمخدرة، فيما شن أبطال الجيش هجوم مباغت على التبة الرملية في منطقة الساق وجنوب حيد بن عقيل بمديرية عسيلان محافظة شبوة وسقط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة، وتم قنص اثنين منهم في منطقة الساق.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي بعدد من القذائف.

سبأ [29/أكتوبر/2017]سبأ