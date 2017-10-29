ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 29 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:55:37ص
أبطال الجيش واللجان يجترحون الانتصارات في مختلف الجبهات
تتواصل الانتصارات التي يجترحها أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن من العدوان السعودي الأمريكي وجبهات ماوراء الحدود.
هجوم على فندق بالعاصمة الصومالية يسفر عن 25 قتيلا
شن مسلحون هجوما على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو انتهى اليوم الأحد بعد مقتل 25 شخصا في حصار استمر نحو 12 ساعة.
إجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء لمناقشة تنظيم استيراد المشتقات النفطية
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي بحضور وزير المالية الدكتور صالح شعبان ووزير النقل زكريا الشامي تنظيم إستيراد وتجارة المشتقات النفطية..
شعب إب يهزم وحدة صنعاء ويحرز كأس أعياد الثورة لكرة السلة
أحرز فريق شعب إب كأس أعياد الثورة اليمنية المجيدة لكرة السلة إثر فوزه على ضيفه وحدة صنعاء بصعوبة 56 - 53 في المباراة التي جمعتهما في نادي الشعب بإب.
آخر الأخبار:
روحاني: لن نتردد في إنتاج أي سلاح للدفاع عن أنفسنا
الخارجية الكازاخستانية: اجتماعات أستانا 7 حول سوريا على مستوى الخبراء ستعقد غداً الاثنين
الاحتلال الإسرائيلي ينقل 120 أسيراً فلسطينيا من سجن نفحة إلى "ريمون"
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين في الضفة وعددا غير معروف من الشبان في القدس المحتلة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين في الضفة وعددا غير معروف من الشبان في القدس المحتلة
[29/أكتوبر/2017]
رام الله/ القدس المحتلة- سبأ:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة مداهمة واعتقالات في واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت أربعة شبان في الضفة الغربية وعددا غير معروف من الشبان المقدسيين في القدس المحتلة.

ففي الخليل،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الاحد، فتيين فلسطينيين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتدت على آخر من الخليل القديمة.

وذكر الناشط الإعلامي محمد عوض ، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء من البلدة، وداهمت منازل المواطنين واجرت تفتيشات في بعضها، واعتقلت الفتيين، ونقلتهما لمعسكر "عصيون" الاحتلالي شمال البلدة، ليرتفع عدد المعتقلين منذ بداية العام لـ148 معتقلا، بينهم 78 طفلا.

وقالت مصادر امنية فلسطينية، "إن قوات الاحتلال، داهمت حارات البلدة القديمة في مدينة الخليل، واحتجزت مواطن ، واعتدت عليه بالضرب المبرح، واصابته برضوض وكدمات في انحاء جسده، ومن ثم افرجت عنه، وتم نقله لمشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج.

وفي ذات السياق شددت قوات الاحتلال من اجراءاتها التعسفية جنوب الخليل، وعلى الطرق الرابطة وعلى مداخل البلدات والقرى، ومنعت حركة تنقل المركبات في بعض الاحيان.

وفي بيت لحم،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاحد، شابين فلسطينيين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر امني فلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين ، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.

وفي القدس المحتلة،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من الشبان، من أحياء وحارات القدس القديمة، واقتادتهم الى مراكز تحقيق، وتوقيف في المدينة المقدسة.

وتأتي هذه الاعتقالات، عقب اعتقال الاحتلال ليلة أمس، الداعية الدكتور رائد فتحي، والدكتور موسى البسيط من داخل أراضي 1948، أثناء خروجهما من المسجد الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت عصر أمس المعلمة المقدسية هنادي الحلواني في يومها الأول بعد انتهاء إبعادها عن المسجد الأقصى، وتم اقتيادها للتحقيق في أحد المراكز القريبة في البلدة القديمة.

يُشار إلى أن المعلمتين المقدسيتين حلواني وخديجة خويص، قد أنهتا أول من أمس فترة إبعادهما عن المسجد الأقصى، والتي فُرضت عليهما من قبل الاحتلال، بعد خروجهما من السجن، وذلك لمدة شهر، وتمكنتا أمس من دخول المسجد الأقصى.

وتعدّ خويص وحلواني من روّاد المسجد الأقصى ومعلّماته، ممن يلاحقهنّ الاحتلال باستمرار، ويمنع دخولهن للمسجد الأقصى، بحجة أنهما تتصدّيان للمستوطنين، وتكبّران في وجوههم، أثناء اقتحاماتهم. وسبق أن تعرّضتا للعديد من الاعتقالات والاعتداءات والتحقيقات، إضافة إلى أوامر الإبعاد المتجدّدة سواء عن المسجد الأقصى أو البلدة القديمة، أو منع سفرهما خارج البلاد.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
روحاني: لن نتردد في إنتاج أي سلاح للدفاع عن أنفسنا
الخارجية الكازاخستانية: اجتماعات أستانا 7 حول سوريا على مستوى الخبراء ستعقد غداً الاثنين
الاحتلال الإسرائيلي ينقل 120 أسيراً فلسطينيا من سجن نفحة إلى "ريمون"
الخارجية الفلسطينية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس إرهاب دولة منظما ويحمي المستوطنين
رئيس إقليم كاتالونيا المقال يدعو إلى "الاعتراض الديمقراطي" على قرارات مدريد
تعيين لي تشيانغ زعيما للحزب الشيوعي الصيني في شنغهاي
العاصفة الاستوائية فيليب تعبر كوبا متوجهة الى فلوريدا
هجوم على فندق بالعاصمة الصومالية يسفر عن 25 قتيلا
الشرطة الصومالية : مقتل سبعة أشخاص في تفجيرين وسط مقديشو
دوي إنفجار وسط العاصمة الصومالية مقديشو

العدوان السعودي على اليمن
شهداء وجرحى في غارات مكثفة لطيران العدوان
[29/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة السهلين بمديرية كتاف
[28/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن ست غارات على نهم والحيمة الخارجية
[28/أكتوبر/2017]
قبائل الجمادي والمطحلي بمديرية باجل تؤكد وقوفها صفا واحد في مواجهة العدوان
[28/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 10 غارات على حرض وميدي
[28/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by