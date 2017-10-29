محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل شهداء وجرحى في غارات مكثفة لطيران العدوان صنعاء - سبأ:

كثف طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية مستهدفاً المواطنين وممتلكاتهم ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد منهم .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ارتفاع حصيلة شهداء جريمة العدوان في منطقة آل عمار بمديرية الصفراء في محافظة صعدة إلى أربعة مواطنين ، فيما استشهد مواطنان إثر خمس غارات على منطقة مران في مديرية حيدان .



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارة على سيارة في منطقة يسنم بمديرية باقم ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح خطيرة ، كما شن تسع غارات على وادي آل أبوجبارة و مناطق الفرع ، البقع و السهلين بمديرية كتاف .



وأشار المصدر إلى تعرض منطقتي آل الشيخ وآل عمر بمديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .



في محافظة صنعاء شن طيران العدوان السعودي الأمريكي ثلاث غارات على مديرية الحيمة الخارجية و أربع غارات على منطقة مسورة بمديرية نهم .



و حسب المصدر شن الطيران غارتين شمال يختل بمديرية المخا في محافظة تعز و عشر غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة .

سبأ [29/أكتوبر/2017]سبأ