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آخر تحديث: الأحد، 29 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:55:37ص
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شهداء وجرحى في غارات مكثفة لطيران العدوان
[29/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 كثف طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية مستهدفاً المواطنين وممتلكاتهم ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد منهم .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ارتفاع حصيلة شهداء جريمة العدوان في منطقة آل عمار بمديرية الصفراء في محافظة صعدة إلى أربعة مواطنين ، فيما استشهد مواطنان إثر خمس غارات على منطقة مران في مديرية حيدان .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارة على سيارة في منطقة يسنم بمديرية باقم ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح خطيرة ، كما شن تسع غارات على وادي آل أبوجبارة و مناطق الفرع ، البقع و السهلين بمديرية كتاف .

وأشار المصدر إلى تعرض منطقتي آل الشيخ وآل عمر بمديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .

في محافظة صنعاء شن طيران العدوان السعودي الأمريكي ثلاث غارات على مديرية الحيمة الخارجية و أربع غارات على منطقة مسورة بمديرية نهم .

و حسب المصدر شن الطيران غارتين شمال يختل بمديرية المخا في محافظة تعز و عشر غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة .

سبأ
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