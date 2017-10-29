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آخر تحديث: الأحد، 29 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:55:37ص
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  اقتصاد
الصين تبدى غضبها من رسوم أمريكية على رقائق الألمونيوم لمكافحة الإغراق
[29/أكتوبر/2017]
بكين- سبأ:

عبرت الصين عن استيائها الشديد إزاء القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم لمكافحة الإغراق تتراوح بين 97 في المئة و162 في المئة على رقائق الألمونيوم الصينية وحثت واشنطن على تصحيح ”أساليبها الخطأ“.

وقال وانغ هيجون المسؤول بوزارة التجارة الصينية في بيان في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت إن الولايات المتحدة مازالت تستخدم أساليب تسعير ”تمييزية“ لفرض رسوم عالية على الصين.

وأضاف وانغ أن الولايات المتحدة لا تضر مصالح الشركات الصينية فحسب وإنما تلحق الضرر أيضا بسلطة القوانين التجارية المتعددة الأطراف.

وقال ”نحث الولايات المتحدة على الوفاء بشكل جاد بتعهداتها الدولية والقيام بعمل حقيقي لتصحيح أساليبها الخطأ“.

وأضاف أن الصين ستتخذ خطوات لحماية الحقوق القانونية للشركات الصينية.

وكانت شركات تصنيع رقائق الألمونيوم الأمريكية قد قدمت مؤخرا شكوى لوزارة التجارة الأمريكية متهمة المنتجين الصينيين بإغراق السوق الأمريكية برقائق الألمونيوم بأقل من التكلفة أو القيمة السوقية العادلة.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية إن قيمة واردات الولايات المتحدة من رقائق الألمونيوم بلغت 389 مليون دولار عام 2016 وأضافت إنها ستصدر قرارها النهائي بشأن الرسوم في 23 فبراير.

سبأ
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