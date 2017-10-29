عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تعيين لي تشيانغ زعيما للحزب الشيوعي الصيني في شنغهاي بكين- سبأ:



اختار الحزب الشيوعي الصيني لي تشيانغ الأمين العام السابق للحزب في إقليم جيانغسو زعيما للحزب في شنغهاي محل هان تشنغ الذي انضم في الأسبوع الماضي إلى المكتب السياسي.



وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد في بيان مقتضب إن لي (58 عاما) سيتولى منصب أمين الحزب الشيوعي في شنغهاي وفقا ”لقرار للجنة المركزية“ التي تمثل بأعضائها البالغ عددها 204 أكبر الهيئات الحاكمة بالحزب.



وتضع هذه الخطوة حلفاء شي في أربع بلديات رئيسية هي بكين وشنغهاي وتيانجين وتشونغتشينغ .



وعُين لي في المكتب السياسي المؤلف من 25 عضوا يوم الأربعاء في حين يُنظر إلى لي على أنه منافس قوي لترقيته بشكل أكبر لعضوية اللجنة الدائمة خلال المؤتمر المقبل في 2022.



يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ كشف يوم الأربعاء عن القيادة العليا الجديدة في نهاية المؤتمر الذي يعقد كل خمس سنوات وعين أعضاء جددا في أجهزة الحزب العليا الثلاثة التي تحكم الصين.



وخلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة ستحدث سلسلة من التغييرات إذ ينقل الحزب المسؤولين إلى مواقع جديدة داخل الحزب والحكومة مع إحالة آخرين للتقاعد.



سبأ [29/أكتوبر/2017]سبأ