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آخر تحديث: الأحد، 29 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:42:58ص
أبطال الجيش واللجان يجترحون الانتصارات في مختلف الجبهات
تتواصل الانتصارات التي يجترحها أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن من العدوان السعودي الأمريكي وجبهات ماوراء الحدود.
هجوم على فندق بالعاصمة الصومالية يسفر عن 25 قتيلا
شن مسلحون هجوما على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو انتهى اليوم الأحد بعد مقتل 25 شخصا في حصار استمر نحو 12 ساعة.
إجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء لمناقشة تنظيم استيراد المشتقات النفطية
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي بحضور وزير المالية الدكتور صالح شعبان ووزير النقل زكريا الشامي تنظيم إستيراد وتجارة المشتقات النفطية..
شعب إب يهزم وحدة صنعاء ويحرز كأس أعياد الثورة لكرة السلة
أحرز فريق شعب إب كأس أعياد الثورة اليمنية المجيدة لكرة السلة إثر فوزه على ضيفه وحدة صنعاء بصعوبة 56 - 53 في المباراة التي جمعتهما في نادي الشعب بإب.
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العدوان السعودي على اليمن
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Saudi Aggression War against Yemen
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10 US-Saudi air strikes hit Hajja
[29/أكتوبر/2017]
HAJJA, Oct 29 (Saba) - The US-backed Saudi fighter jets waged 10 strikes on Haradh and Medi districts of Hajja province overnight, an official told Saba on Sunday.
Najat/AA
Saba
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