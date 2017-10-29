عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العاصفة الاستوائية فيليب تعبر كوبا متوجهة الى فلوريدا هافانا-سبـأ:



أعلنت هيئتا الأرصاد الجوية الأمريكية والكوبية السبت أن العاصفة الاستوائية فيليب تشكلت فوق كوبا وتتوجه الى جنوب فلوريدا.



وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير الذي يتخذ من ميامي مقرا له إن العاصفة كانت تبعد حوالى ثمانين كيلومترا عن هافانا عند الساعة الواحدة بتوقيت غرينتش من اليوم الاحد وتنتقل شمالا بسرعة 45 كلم في الساعة، ترافقها رياح سرعتها القصوى 64 كلم في الساعة.



وأضاف إن العاصفة ستعبر مضائف فلوريدا بسرعة "وتصل الى جنوب شبه الجزيرة ليلا ثم عتب شمال غرب البهاماس صباح الاحد".



وحذر مركز الأعاصير أيضا من أن زوابع قصيرة يمكن أن تتشكل في بعض مناطق جنوب فلوريدا.



وكانت فلوريدا شهدت الإعصار إيرما الذي أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 72 قتيلا في الولاية الواقعة بجنوب الولايات المتحدة في أغسطس. وقبل ذلك ضربت العاصفة ايميلي الولاية في يوليو.



وحذر الدفاع المدني الكوبي من عاصفة -- عندما كانت منخفضا استوائيا --يمكن أن ترافقها رياح قوية وأمطار غزيرة.

سبأ [29/أكتوبر/2017]سبأ