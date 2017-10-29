عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هجوم على فندق بالعاصمة الصومالية يسفر عن 25 قتيلا مقديشو-سبأ:



شن مسلحون هجوما على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو انتهى اليوم الأحد بعد مقتل 25 شخصا في حصار استمر نحو 12 ساعة.



ونقلت وكالة أنباء رويترز عن ضابط الشرطة الرائد محمد حسين قوله إن “عدد القتلى ارتفع إلى 25 شخصا من بينهم رجال شرطة وحراس بالفندق وسكان. عدد القتلى قد يرتفع. نشك في أن بعض المتشددين الآخرين تخفوا وفروا مع السكان الذين تم إنقاذهم...وتم اعتقال ثلاثة متشددين أحياء وفجر اثنان آخران نفسيهما بعد إطلاق النار عليهما“.



وكان الهجوم قد بدأ في نحو الساعة الخامسة مساء السبت بسيارة ملغومة. واقتحم مسلحون بعد ذلك المبنى بعد أن دمرت القنبلة دفاعاته. وانتهى الحصار صباح اليوم الأحد.



ودمر الانفجار واجهة الفندق المؤلف من ثلاثة طوابق ولحقت أضرار أيضا ببوابة فندق مجاور.



وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم يوم أمس السبت.

سبأ [29/أكتوبر/2017]سبأ