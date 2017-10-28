محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات للجيش السعودي بعسير وجيزان عسير - سبأ :

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته بعدد من المواقع بعسير وجيزان.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في رقابة الهنجر، كما استهدفت تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في رقابة الهنجر وقبالة منفذ علب بعسير.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمع للجنود السعوديين في موقعي السودانة وقائم زبيد، كما دكت معسكر العين الحارة السعودي بجيزان محققة إصابات مباشرة.



وذكر المصدر أن القوة الصاروخية استهدفت معسكر قزاع السعودي بجيزان بصلية من صواريخ الكاتيوشا وسقوط العديد من القتلى والجرحى .. مؤكدا أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان المستهدف.

سبـأ [29/أكتوبر/2017]سبـأ