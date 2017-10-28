ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 29 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:00:56ص
الرئيس الصماد يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والاستجابة الطارئة مارك لوكوك والوفد المرافق له الذي يزور اليمن حاليا.
ماتيس: استخدام كوريا الشمالية للسلاح النووي سيُواجه ''برد عسكري ضخم''
حذّر وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، الذي يزور كوريا الجنوبية، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، من رد عسكري ضخم ضد كوريا الشمالية إذا لجأت لاستخدام سلاح نووي.
إجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء لمناقشة تنظيم استيراد المشتقات النفطية
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي بحضور وزير المالية الدكتور صالح شعبان ووزير النقل زكريا الشامي تنظيم إستيراد وتجارة المشتقات النفطية..
شعب إب يهزم وحدة صنعاء ويحرز كأس أعياد الثورة لكرة السلة
أحرز فريق شعب إب كأس أعياد الثورة اليمنية المجيدة لكرة السلة إثر فوزه على ضيفه وحدة صنعاء بصعوبة 56 - 53 في المباراة التي جمعتهما في نادي الشعب بإب.
آخر الأخبار:
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات للجيش السعودي بعسير وجيزان
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة السهلين بمديرية كتاف
قصف مدفعي يستهدف المرتزقة شمال صحراء ميدي
مشائخ وأبناء قبيلة همدان يرفعون رسالة شكر للرئيس الصماد
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات للجيش السعودي بعسير وجيزان
[29/أكتوبر/2017]
عسير - سبأ :

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته بعدد من المواقع بعسير وجيزان.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في رقابة الهنجر، كما استهدفت تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في رقابة الهنجر وقبالة منفذ علب بعسير.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمع للجنود السعوديين في موقعي السودانة وقائم زبيد، كما دكت معسكر العين الحارة السعودي بجيزان محققة إصابات مباشرة.

وذكر المصدر أن القوة الصاروخية استهدفت معسكر قزاع السعودي بجيزان بصلية من صواريخ الكاتيوشا وسقوط العديد من القتلى والجرحى .. مؤكدا أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان المستهدف.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة السهلين بمديرية كتاف
قصف مدفعي يستهدف المرتزقة شمال صحراء ميدي
مشائخ وأبناء قبيلة همدان يرفعون رسالة شكر للرئيس الصماد
طيران العدوان يشن ست غارات على نهم والحيمة الخارجية
قبائل الجمادي والمطحلي بمديرية باجل تؤكد وقوفها صفا واحد في مواجهة العدوان
رئيس دائرة المنظمات بمكتب رئاسة الجمهورية يلتقي محمد النسور
طيران العدوان يشن 10 غارات على حرض وميدي
غدا جمعية العون المباشر تدشن أعمال التوعية وكلورة مصادر المياه
محافظ صنعاء يؤكد أهمية التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان
طيران العدوان يشن تسع غارات على مناطق متفرقة في صعدة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة السهلين بمديرية كتاف
[28/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن ست غارات على نهم والحيمة الخارجية
[28/أكتوبر/2017]
قبائل الجمادي والمطحلي بمديرية باجل تؤكد وقوفها صفا واحد في مواجهة العدوان
[28/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 10 غارات على حرض وميدي
[28/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن تسع غارات على مناطق متفرقة في صعدة
[28/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by