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آخر تحديث: السبت، 28 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:49:23م
الرئيس الصماد يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والاستجابة الطارئة مارك لوكوك والوفد المرافق له الذي يزور اليمن حاليا.
ماتيس: استخدام كوريا الشمالية للسلاح النووي سيُواجه ''برد عسكري ضخم''
حذّر وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، الذي يزور كوريا الجنوبية، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، من رد عسكري ضخم ضد كوريا الشمالية إذا لجأت لاستخدام سلاح نووي.
إجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء لمناقشة تنظيم استيراد المشتقات النفطية
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي بحضور وزير المالية الدكتور صالح شعبان ووزير النقل زكريا الشامي تنظيم إستيراد وتجارة المشتقات النفطية..
شعب إب يهزم وحدة صنعاء ويحرز كأس أعياد الثورة لكرة السلة
أحرز فريق شعب إب كأس أعياد الثورة اليمنية المجيدة لكرة السلة إثر فوزه على ضيفه وحدة صنعاء بصعوبة 56 - 53 في المباراة التي جمعتهما في نادي الشعب بإب.
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إرشيفيه
قصف مدفعي يستهدف المرتزقة شمال صحراء ميدي
[28/أكتوبر/2017]
ميدي - سبأ :
استهدف الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات مرتزقة العدوان في ميدي.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي، محققة إصابات مباشرة.
سبـأ
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