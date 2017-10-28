محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مشائخ وأبناء قبيلة همدان يرفعون رسالة شكر للرئيس الصماد صنعاء - سبأ :

رفع مشائخ وأبناء قبلية همدان رسالة شكر وتقدير للأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى على الحرص والاهتمام الكبير الذي يبذله سياسيا وميدانيا وكل ما من شأنه مواجهة العدوان السعودي الأمريكي وتوحيد الجبهة الداخلية وتماسكها والحفاظ على الأمن والاستقرار والنسيج الاجتماعي والترابط الأخوي.



وأكدوا في الرسالة استمرارهم في رفد الجبهات بالرجال والمال والوقوف إلى جانب الوطن والقيادة السياسية ممثلة بالرئيس الصماد في تعزيز التلاحم ورص الصفوف لمواجهة العدوان والحفاظ على امن واستقرار الوطن.



وجدد مشائخ وأبناء قبيلة همدان التأكيد على رفضهم أي عمل من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار.

سبـأ [28/أكتوبر/2017]سبـأ