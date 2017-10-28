محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قبائل الجمادي والمطحلي بمديرية باجل تؤكد وقوفها صفا واحد في مواجهة العدوان الحديدة - سبأ :

أكدت قبائل عزلة الجمادي والمطحلي بمديرية باجل محافظة الحديدة وقوفها صفا واحدا إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.



وأعلنت خلال إحراق منشورات تحالف العدوان اليوم، التي أسقطها الطيران المعادي على عزل وقري مديرية باجل إستعدادها تقديم الغالي والنفيس من اجل التحرر من التبعية لدول العدوان.. مؤكدة جاهزيتها لرفد الجبهات بالرجال والمال حتى تحقيق النصر.



وأشار أعيان ووجهاء وأبناء الجمادي والمطحلي إلى أن المنشورات ما هي إلا محاولة بائسة من محاولات دول العدوان التي تمارسها منذ أكثر من عامين للنيل من وحدة الصف الوطني وصموده.



كما أكدوا إن إحراق المنشورات دليل على استيعاب الجميع لمؤامرات تحالف العدوان السعودي ومرتزقته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



وطالبوا بالعمل على تحريك آليات التحقيق الدولية المتعلقة بحماية الأطفال وضمان المساءلة القانونية وبما يكفل معاقبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب اليمني.

سبـأ [28/أكتوبر/2017]سبـأ