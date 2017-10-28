رئيس دائرة المنظمات بمكتب رئاسة الجمهورية يلتقي محمد النسور

صنعاء - سبأ :

ناقش رئيس دائرة الإدارة المحلية ومنظمات المجتمع المدني بمكتب رئاسة الجمهورية قاسم الحوثي اليوم مع رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان محمد النسور، الوضع الإنساني باليمن جراء إستمرار العدوان والحصار.



وفي اللقاء الذي حضره وكيل وزارة التربية المساعد محمد طاهر أنعم والممثل المقيم لمكتب المفوضية السامية في اليمن الدكتور العبيد أحمد العبيد، أشار قاسم الحوثي إلى أهمية زيارة النسور لليمن للإطلاع على ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم.



واستعرض عدد من جرائم تحالف العدوان بحق المدنيين والتي تعدّ وفق القانون الدولي والقانون الإنساني جرائم حرب.. مجددا المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، في كافة الجرائم والانتهاكات المرتكبة في اليمن.

وثمن الجهود الكبيرة التي بذلها المفوض السامي للأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين خلال الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف؛ لإقرار تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، وكذا على مواقفه واهتمامه بالملف الإنساني اليمني.



وأكد الترحيب بأي لجنة تحقيق دولية شريطة أن تعمل وفق مبدأ الإستقلالية والحياد التام والشفافية، وتقديم التسهيلات لها بما يكفل نجاح مهامها .. لافتا إلى إهتمام القيادة السياسية بملف حماية حقوق الإنسان وما تبذله من جهود لمعالجة أي اختلالات في هذا الجانب.

و تطرق إلى الوضع الإنساني الكارثي على كافة المستويات جراء الحصار الخانق الذي تفرضه دول العدوان على الشعب اليمني براً وجواً وبحراً، وانقطاع المرتبات بسبب نقل البنك المركزي إلى عدن.

وشدد على ضرورة فتح مطار صنعاء والذي تسبب إغلاقه، في وفاة آلاف المرضى الذين كانوا بحاجة للسفر لتلقي العلاج في الخارج.

فيما تطرق وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد محمد طاهر انعم، إلى حقيقة الأوضاع في تعز وزيف ادعاءات مرتزقة العدوان حول الأوضاع بالمحافظة.

من جانبه، أشار محمد النسور، إلى مواقف المفوضية السامية من كافة الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين.



وتطرق إلى مهام لجنة الخبراء الدوليين التي أقرها مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 39 واختصاصاتها .. معربا عن الشكر على التعاون وما يتم تقديمه من تسهيلات لمكتب المفوضية في صنعاء.

[28/أكتوبر/2017]سبـأ