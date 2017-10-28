محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يشن تسع غارات على مناطق متفرقة في صعدة صعدة-سبأ:

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم تسع غارات على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارتين على الجميمة بمنطقة مران في مديرية حيدان ، وغارة على منطقة البقع بمديرية كتاف.



وأشار المصدر إلى أن مواطن أصيب بجروح خطيرة جراء إستهداف طيران العدوان بغارة سيارة بمنطقة يسنم في مديرية باقم.



ولفت المصدر إلى أن الطيران المعادي شن خمس غارات على وادي آل أبوجبارة ومنطقة الفرع بمديرية كتاف.



وذكر المصدر أن منطقتي آل الشيخ وآل عمر بمديرية منبه الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .

سبأ [28/أكتوبر/2017]سبأ