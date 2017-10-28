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آخر تحديث: السبت، 28 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:09:57م
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هجوم على التبة الحمراء وتدمير آلية لمرتزقة العدوان بتعز
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هجوم على التبة الحمراء وتدمير آلية لمرتزقة العدوان بتعز
[28/أكتوبر/2017]
تعز-سبأ:
نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم هجوم على التبة الحمراء ودمروا آلية عسكرية لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمديرية موزع بتعز.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في هجوم على على التبة الحمراء جنوب مفرق موزع .

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان بمعسكر الإمام في مديرية ذوباب.

ولفت المصدر إلى أنه تم تدمير آلية تحمل رشاش 23 تابعة لمرتزقة العدوان شمال معسكر خالد بمديرية موزع .

وذكر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارتين شمال يختل بمديرية المخا.

سبأ
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