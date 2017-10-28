[28/أكتوبر/2017]
إب -سبأ:
ناقش لقاء للإدارة التربوية والتعليمية بمديرية المشنة بمحافظة إب اليوم برئاسة وكيل المحافظة لشئون التعليم صادق حمزة المواضيع المتصلة بدعم العملية التعليمية.
واستعرض اللقاء الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية في ظل إستمرار العدوان والحصار وإنقطاع المرتبات.
وفي اللقاء حث الوكيل حمزة التربويين على الإستمرار في أداء رسالتهم وإفشال مخططات العدوان الرامية إيقاف التعليم.. مؤكدا ضرورة تضافر جهود الجميع للتغلب على التحديات.
وأكد حرص قيادة المحافظة على تذليل الصعوبات وتوفير الإمكانيات اللازمة لإستمرار التعليم.
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