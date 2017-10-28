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آخر تحديث: السبت، 28 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:09:57م
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وكيل محافظة ذمار يطلع على سير العمل بمكتب الإتصالات
[28/أكتوبر/2017]
ذمار-سبأ:
اطلع وكيل محافظة ذمار محمد محمد عبدالرزاق اليوم على سير العمل بمكتب الإتصالات وتقنية المعلومات بالمحافظة وجهوده المبذولة في تعزيز الإيرادات العامة وتقديم الخدمات المتميزة في مجال الإتصالات والإنترنت.

واستمع الوكيل عبد الرزاق من مدير مكتب الإتصالات وتقنية المعلومات عدنان القصوص إلى شرح عن الخدمات التي يقدمها المكتب وآلية الإرتقاء بمستوى الخدمات ومواجهة التحديات خاصة المديونية المتعثرة والدورية جراء الأوضاع الإقتصادية فضلا عن تعرض الكابلات والخلايا الشمسية للسرقة وكثرة الأعطال الفنية نتيجة للأضرار التي لحقت بقطاع الإتصالات بسبب العدوان والأعمال التخريبية.

ولفت إلى أن إجمالي الإيرادات المحققة للعام الجاري 219 مليون و753 ألف ريال بزيادة 22 مليون و379 ألف ريال عن العام الماضي .. مؤكدا أن المكتب يبذل جهود لخفض المديونية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأكد الوكيل عبدالرزاق أهمية الإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها مجموعة الإتصالات اليمنية بما يحافظ على مكانتها في ظل منافسة شركات القطاع الخاص .. مشيرا إلى أهمية توسيع وتطوير شبكة يمن موبايل لتلبية زيادة الطلب ونوعية الخدمات التي تقدمها الشركة.

ولفت إلى أهمية وضع المعالجات الكفيلة بتقليص حجم المديونية وبما يمكن الشركة من توفير السيولة اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات وتنفيذ أعمال الصيانة.

وكان وزير الإدارة المحلية بحكومة الشباب المستقل محمد الوقيدي أشار إلى أن حكومة الشباب المستقل قدمت دراسة لتنمية إيرادات السلطة المحلية ورفد الخزينة العامة بالإيرادات بما يمكن السلطة المحلية من مواجهة التحديات خاصة في ظل العدوان والحصار.

حضر اللقاء عضو المجلس المحلي بالمحافظة مستشار فرع الإتصالات أحمد صلاح الورقي ورئيس قسم التخطيط والمشاريع بفرع الاتصالات هشام عبدالرزاق ورئيس قسم الإيرادات عبدالقدوس السوسوة.

إلى ذلك ناقش مدير مكتب الصناعة والتجارة ناجي أحمد العزي مع وزير الإدارة المحلية في حكومة الشباب المستقل الخدمات التي يقدمها المكتب ودوره في الرقابة على الأسعار وضبط المخالفات ونوعية الرسوم المحصلة عن السجلات التجارية وغيرها من الرسوم القانونية.

سبأ
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