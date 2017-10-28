محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دورة تدريبية حول كيفية تقييم البرامج الأكاديمية بالجامعات اليمنية صنعاء-سبأ:

بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية حول كيفية تقييم البرامج الأكاديمية في الجامعات اليمنية، ينظمها مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة .



وفي افتتاح الدورة أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب أهمية هذه الدورة في رفع قدرات المشاركين وإكسابهم مهارات أساسية تمكنهم من التقييم للبرامج الأكاديمية في الجامعات الحكومية والأهلية بكفاءة.



وشدد علی ضرورة الالتزام بالمعايير المعتمدة من قبل مجلس الاعتماد الاكاديمي خلال النزول لتقييم تلك البرامج وإجراء تحليل دراسات التقويم الذاتي لمعرفة جوانب القوة ونقاط الضعف ووضع المعالجات المقترحة.



وأشاد الوزير حازب بقدرات وإمكانيات مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة برئاسة الخبير الوطني الدكتور عبد اللطيف حيدر ودوره في الاسهام بتطوير العملية التعليمية وتجويد نوعية المخرجات في مؤسسات التعليم العالي.



وتهدف الدورة التي تستمر خمسة أيام إكساب 70 مشاركا ومشاركة من المقيًمين الخارجيين من مختلف الجامعات اليمنية في مختلف المجالات الأكاديمية، المهارات الأساسية لتمكينهم من عملية التقييم للبرامج الأكاديمية في الجامعات الأهلية والحكومية وتحليل دراسات التقويم الذاتي وكيفية اعداد تقارير الزيارات الميدانية بكفاءة وفقا لمعايير المجلس.



حضر افتتاح الدورة عدد من قيادات وزارة التعليم العالي ومسئولي مجلس الاعتماد الاكاديمي.

سبأ [28/أكتوبر/2017]سبأ