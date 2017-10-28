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تدشين برنامج القسائم الصحية للأمومة الآمنة بإب
[28/أكتوبر/2017]
إب-سبأ:
دشن محافظ إب عبد الواحد صلاح اليوم بمستشفى جبلة العام برنامج القسائم الصحية للأمومة الآمنة وتنظيم الأسرة في المحافظة الذي ينفذه مكتب الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية.

وفي التدشين ثمن المحافظ صلاح الجهود المبذولة لتنفيذ هذا البرنامج الصحي والإنساني الذي سينفذ في عشر مديريات بالمحافظة.

وحث على توسيع نشاط البرنامج وتدخلاته ليشمل بقية الحالات الصحية والمرضية بمختلف المديريات وبما يساهم في تخفيف الأعباء عن المرضى والمحتاجين للرعاية الصحية خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن.

وأشار محافظ إب إلى أن المحافظة تحتضن مئات الآلاف من النازحين والمتضررين من العدوان من مختلف المحافظات وهي بحاجة للدعم وتقديم المساعدات الضرورية للمتضررين والنازحين.

وأكد أن قيادة المحافظة حرصت على تقديم الدعم وتوفير الاحتياجات الضرورية للنازحين وفق الإمكانيات المتاحة.

ودعا المحافظ صلاح المنظمات الدولية إلى تقديم والمساعدة جراء تفاقم الوضع الإنساني والصحي نتيجة الأوضاع التي يمر بها الوطن والتي تستدعي تدخلها لتقديم الغذاء والدواء والإيواء للأسر المحتاجة والنازحة.

فيما استعرض مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالملك الصنعاني ومدير مستشفى جبلة العام عميد كلية الطب الدكتور عبد الله المطري والمدير التنفيذي لمؤسسة يمان الدكتور أشرف بدر، الجهود التي قامت بها مؤسسة يمان خلال العامين الماضيين والتي إستهدفت فيها من خلال برنامج الأمومة الآمنة مديرية جبلة.

وأوضحوا أن المرحلة الراهنة من البرنامج الذي سيستمر حتى 2020م سيشمل مديريات الظهار والمشنة وريف إب والسياني ومذيخرة والعدين وحزم العدين وفرع العدين وذي السفال وجبلة.

ولفت مدير مكتب الصحة ومدير مستشفى جبلة والمدير التنفيذي لمؤسسة يمان أن البرنامج سيقوم بالتكفل بحصول المترددين على المستشفيات والمراكز الصحية بخدمات الأمومة الآمنة وتنظيم الأسرة في المديريات المستهدفة.

وفي ختام الحفل الذي حضره وكيل المحافظة للشئون الصحية الدكتور أشرف المتوكل ورئيس نقابة الأطباء الدكتور عبد الغني غابشة ومدراء المستشفيات والمراكز الصحية ومدراء عموم المديريات المستهدفة، تم توزيع القسائم الصحية للأمومة الآمنة.

سبأ
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