محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة صنعاء يتفقد العملية التعليمية بمديرية بلاد الروس صنعاء -سبأ:

تفقد وكيل محافظة صنعاء لقطاع التربية والشباب طالب دحان اليوم العملية التعليمية بمديرية بلاد الروس.



واطلع الوكيل خلال زيارته لمدرستي جيل الوحدة الأساسية والفتح الثانوية على مستوى انضباط الكادر التعليمي ومستوى إقبال الطلاب والطالبات .. حيث استمع إلى الجهود التي تبذل لإنجاح العملية التعليمية.



وخلال الزيارة اشاد الوكيل بتواجد المعلمين ومستوى إقبال الطلاب والطالبات وحرصهم على مواصلة التعليم خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.



وأكد على أهمية تضافر الجهود في تهيئة الأجواء للطلاب للالتحاق بالتعليم كحق مكفول للجميع.. منوها بصمود الكادر التربوي وحرصه على استمرار العملية التعليمية .





سبأ [28/أكتوبر/2017]سبأ