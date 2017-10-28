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آخر تحديث: السبت، 28 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:15:03م
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  رياضة
هينجيس تودع الملاعب بخسارة في البطولة الختامية
[28/أكتوبر/2017]
سنغافورة -سبأ :
أنهت لاعبة التنس السويسرية مارتينا هينجيس مسيرتها في الملاعب بهزيمة في الدور قبل النهائي لزوجي السيدات في البطولة الختامية في سنغافورة اليوم .

وكانت اللاعبة السويسرية هينغيز أعلنت، الخميس الماضي، اعتزالها منافسات اللعبة، بعد البطولة الختامية للموسم الحالي.

وخسرت هينجيس في آخر مباراة لها مع زميلتها التايوانية تشان يونغ-جان أمام الزوجي المكون من تيميا بابوش واندريا هلافاتسكوفا بنتيجة 6-4 و7-6 لتسدل الستار على مسيرة رياضية حافلة حققت خلالها 25 لقبا في البطولات الأربع الكبرى منها خمسة ألقاب فردية و20 لقبا في منافسات الزوجي.

وأنهت المصنفتان في المركز الثالث، سلسلة من 19 فوزا متتاليا لهينغيز وتشان، شملت إحراز لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الكبرى لهذا الموسم.

وأعربت هينغيز عن خيبة أملها من الخسارة، مؤكدة أنها غير نادمة على أي محطة في مسيرتها اللافتة التي بدأت في سن مبكرة. وقالت: "بالتأكيد كنا نرغب في نهاية أفضل، عبر إحراز اللقب ،إلا أن المنافستين كانتا جيدتين اليوم".

وكانت هينغيز (37 عاما) أعلنت الخميس أنها ستضع بعد بطولة الماسترز الختامية للموسم، حدا لمسيرة امتدت أكثر من 20 عاما، تخللها الاعتزال مرتين، أولى بسبب الإصابة وثانية بعد فحص إيجابي أظهر وجود آثار لمادة الكوكايين المخدرة في جسمها.

سبأ
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