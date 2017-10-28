محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ إب يتفقد سير العمل في مشروعين بمستشفى جبلة وكلية الطب إب-سبأ:

تفقد محافظ إب عبد الواحد صلاح اليوم سير العمل في مشروع رصف الشوارع والممرات داخل مستشفى جبلة العام بمديرية جبلة، البالغ تكلفته 50 مليون ريال بتمويل من صندوق صيانة الطرق.



وأستمع المحافظ من مدير المستشفى عميد كلية الطب الدكتور عبدالله المطري إلى إيضاح حول سير العمل في المشروع ونسبة الانجاز والبالغة 25 بالمائة.



وأطلع المحافظ صلاح على سير العمل بمشروع مبنى المختبرات التابع لكلية الطب والعلوم الصحية الواقعة في إطار مستشفى جبلة البالغ تكلفته 40 مليون ريال بتمويل ذاتي من المستشفى.



وأشار الدكتور المطري إلى أن مشروع مبنى المختبرات الذي سيخدم الطلبة الملتحقين بالدراسة في كلية الطب يتكون من خمسة طوابق وبلغت بنسبة الإنجاز فيه 30 في المائة.



وأشار محافظ إب إلى أهمية تنفيذ هذه المشاريع الخدمية والصحية التي تحتاجها المحافظة رغم الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.



وحث المحافظ صلاح الجهات المنفذة على سرعة إنجاز المشروعين وفقا للتصاميم الفنية والهندسية.



رافقه خلال الزيارة وكيل المحافظة للشئون الصحية الدكتور أشرف المتوكل ومدير مكتب الصحة الدكتور عبد الملك الصنعاني ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي كمال الحارثي ورئيس نقابة الأطباء الدكتور عبد الغني غابشة.

سبأ [28/أكتوبر/2017]سبأ