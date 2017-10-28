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آخر تحديث: السبت، 28 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:15:03م
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قيادة وزارة التربية تنفذ نزول ميداني لمدارس أمانة العاصمة
[28/أكتوبر/2017]
صنعاء-سبأ:
نفذت قيادة وزارة التربية والتعليم اليوم نزول ميداني للإطلاع على سير العملية التعليمية ومستوى الإنضباط بمدارس مديريات أمانة العاصمة.

حيث تفقد رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار أحمد عبدالله أحمد ومعه مدير مكتب وزير التربية أحمد البشري سير العملية التعليمية بمدارس الكبسي، عمر بن الخطاب " بمديرية الثورة، واستمعوا من مدير المنطقة التعليمية يحيى الوتاري والقائمين على تلك المدارس إلى شرح حول أبرز الصعوبات التي فرضها إستمرار العدوان والحصار على اليمن.

وأشاد أحمد عبدالله والبشري بمستوى الإنضباط الذي لمسوه بالمدارس التي زاروها والتي تجاوزت الـ 90 بالمائة، وأكدا أهمية تضافر الجهود واستشعار الجميع لمسؤولياتهم لإنجاح العملية التعليمية.

وحثا الطلاب والطالبات إلى الجد والاجتهاد ومواصلة مثابرتهم في التحصيل العلمي بإعتبارهم بناة المستقبل المشرق الذي ينشده الشعب اليمني.

وفي مديرية الوحدة اطلع وكيل وزارة التربية لقطاع التدريب والتأهيل محسن اليافعي على سير العملية التعليمية بمدارس علي عبدالمغني، الإسراء، خولة، بن ماجد "، واستمع من مدير المنطقة التعليمية محمد الغويدي والقائمين على المدارس إلى شرح حول مستوى الإنضباط المدرسي والصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمية.

ونوه الوكيل اليافعي بجهود التربويين في إنجاح العملية التعليمية وإنضباط الطلاب والطالبات.

وبمديرية صنعاء القديمة اطلعت وكيل الوزارة لقطاع تعليم الفتاة الدكتورة إشراق الحكيمي على سير العملية التعليمية بمدرستي ذات النطاقين، الشيماء، واستمعت من مدير المنطقة التعليمية قيس زياد إلى شرح حول سير العملية التعليمية ومستوى إنضباط الكادر التربوي.

وحثت الدكتورة الحكيمي الطالبات على مواصلة المثابرة في التحصيل العلمي وإستذكار الدروس بما يمكنهن من نيل المراتب العليا.

وفي مديرية السبعين الأولى تفقد وكيل قطاع التعليم أحمد النونو سير العملية التعليمية بمدارس 22 مايو، بطل السبعين، أحمد فرج، عبدالله السلال، واستمع من مدير المنطقة التعليمية علي الصبري والقائمين على تلك المدارس إلى شرح حول مستوى الإنضباط بمدارس المديرية وأبرز احتياجات العملية التعليمية فيها .

ونوه الوكيل النونو بما لمسه من إنضباط في المدارس التي زارها .. مؤكدا أهمية تضافر الجهود لإنجاح العملية التعليمية.

وفي مديرية معين تفقد رئيس المكتب الفني بالوزارة علي الحيمي العملية التعليمية بمدارس معاذ بن جبل، نسيبة بنت كعب، أم هاني، واستمع من مدير المنطقة التعليمية علي الديلمي والقائمين على تلك المدارس إلى شرح حول الجهود المبذولة لإنجاح العملية التعليمية .

وأشار الحيمي إلى أهمية تضافر الجهود لضمان إنجاح العام الدراسي .. مشيدا بمستوى الانضباط الذي لمسه في المدارس التي زارها.

وفي مديرية التحرير تفقد وكيل قطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف سير العملية التعليمية بمدارس خالد بن الوليد، الوحدة، جمال جميل، بلقيس، مستمعا من مدير المنطقة التعليمية أحمد الريدح إلى شرح حول إحتياجات العملية التعليمية فيها.

وثمن الوكيل السقاف صمود التربويين واستمرارهم في تأدية واجبهم في تعليم الطلاب وتجاوزهم للصعوبات جراء إستمرار العدوان والحصار.

وفي مديرية الصافية اطلع وكيل قطاع المناهج والتوجيه المساعد محمد أنعم على سير العملية التعليمية بمدارس أم سلمة، الفضيلة، بن خلدون، التضامن، مستمعا من مدير المنطقة التعليمية عبده الصهيبي إلى شرح حول جهود إنجاح العملية التعليمية.

وفي مديرية السبعين الثانية اطلع نائب رئيس المكتب الفني بالوزارة محمد المتوكل على العملية التعليمية بمدارس الشهيد المقبلي، سكينة للبنات، عبدالرحمن الغافقي، واستمع من مدير المنطقة التعليمية الدكتور محمد الشامي إلى الصعوبات التي تواجه التعليم .

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