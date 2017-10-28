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آخر تحديث: السبت، 28 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:15:03م
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إجتماع بعمران يناقش سبل تنمية الموارد المالية
[28/أكتوبر/2017]
عمران -سبأ:
ناقش إجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، السبل الكفيلة بتنمية الموارد المالية.

وأكد الإجتماع الذي ضم أمين محلي المحافظة صالح المخلوس ومدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل ومدير مكتب الواجبات يحيى الريدي وعدد من مدراء عموم المديريات ومدراء الواجبات أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية والإشرافية لتنمية الإيرادات ورفع كفاءة تحصيل كافة الأوعية الإيرادية وتوريدها أولا بأول إلى البنك المركزي.

وشدد الإجتماع على أهمية بذل مزيد من الجهود ومتابعة تحصيل الأوعية الإيرادية لتنمية الموارد المالية وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

واستعرض الإجتماع تقرير مدير مكتب الواجبات حول آلية تحصيل الموارد الزكوية وكذا الصعوبات التي تواجه إدارت الواجبات .. مبينا أن إجمالي إيرادات الواجبات للفترة يناير – سبتمبر الماضي494 مليون و751 ألف ريال بزيادة عن الفترة المقابلة بنسبة 17 بالمائة.

وفي الإجتماع أشار محافظ عمران وأمين عام محلي المحافظة إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز مستوى الرقابة والمتابعة لتنمية الموارد المالية.

وأكدا أهمية تعزيز مستوى الأداء ومواكبة الأساليب الحديثة في مختلف القطاعات للتغلب على التحديات التي فرضها العدوان والحصار.

وشدد على أهمية اضطلاع مدراء عموم المديريات بواجبهم في الرقابة والمتابعة ووضع آلية لإزالة الإختلالات وتفعيل النزول الميداني لأجهزة الرقابة لديوان المحافظة ومكاتبها التنفيذية للاطلاع على مستوى الأداء في جميع الوحدات الإدارية بمركز المحافظة والمديريات.

حضر الإجتماع عضو مجلس النواب الشيخ أحمد العقاري ونائب مدير أمن المحافظة العقيد محمد حفظ الله الحمزي.

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