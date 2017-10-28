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آخر تحديث: السبت، 28 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:48:34م
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  رياضة
يونايتد يفوز على توتنهام في الدوري الانجليزي لكرة القدم
[28/أكتوبر/2017] لندن - سبأ:
فاز مانشستر يونايتد  1-0 على ضيفه توتنهام، اليوم ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".
وسجل البديل أنطوني مارسيال هدفا قرب النهاية قاد به يونايتد للفوز  لينفرد فريق المدرب جوزيه مورينيو بالمركز الثاني بين فرق الدوري الانجليزي .
وتساوى الفريقان في رصيد النقاط قبل القمة في أولد ترافورد اليوم لكن بفضل هدف الفرنسي مارسيال قبل تسع دقائق من النهاية رفع يونايتد رصيده إلى 23 نقطة بفارق نقطتين خلف جاره المتصدر مانشستر سيتي الذي سيواجه وست بروميتش البيون في وقت لاحق السبت.

وأحسن مارسيال، الذي حل بديلا لماركوس راشفورد في الشوط الثاني، التعامل مع تمريرة بالرأس من روميلو لوكاكو ليهز شباك الحارس هوجو لوريس.

ويبقى توتنهام، الذي افتقد جهود هدافه هاري كين للإصابة، في المركز الثالث برصيد 20 نقطة.
سبأ
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