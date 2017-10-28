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آخر تحديث: السبت، 28 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:48:34م
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الحكومة العراقية تعلن بدء اجتماعات لقيادات عسكرية للقوات الاتحادية والبشمركة
[28/أكتوبر/2017] بغداد – سبأ:
أعلنت الحكومة العراقية عن بدء اجتماعات مشتركة بين قيادات عسكرية للقوات الاتحادية والبشمركة الكردية اليوم السبت في ظل قرار لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بإيقاف تقدم القوات الاتحادية نحو اقليم كردستان.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي ان اجتماعات للجان مشتركة من قيادات عسكرية للقوات الاتحادية والبشمركة بدأت لبحث تشكيل فرق فنية وإدارية لتهيئة انتشار القوات العراقية الاتحادية في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان .

وأضاف المتحدث ان الاجتماعات تستهدف تهيئة وانتشار القوات الاتحادية في كامل المناطق المتنازع عليها خاصة فيشخابور والمعابر الحدودية الأخرى.

ولفت الحديثي إلى أن فترة الـ 24 ساعة التي منحها رئيس مجلس الوزراء كافية لإتاحة الفرصة للقاءات من أجل الاتفاق على تنفيذ انتشار القوات الاتحادية في كافة المناطق المتنازع عليها.

واوضح ان الاجتماعات التي تجري على مستوى فني بين قيادات اتحادية عسكرية، وأخرى من البشمركة، وهم خبراء ومتخصصون في هذا الصدد، لتجنب وقوع صدامات واشتباكات.

وكانت القوات الاتحادية قد حققت تقدماً خلال الايام الماضية في مناطق اقليم كردستان بعدما اعلن الاقليم الانفصال عن العراق.
سبأ
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