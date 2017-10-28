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آخر تحديث: السبت، 28 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:48:34م
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الاحتلال الاسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا في القدس المحتلة
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الاحتلال الاسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا في القدس المحتلة
[28/أكتوبر/2017] القدس المحتلة - سبأ:
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، شابا فلسطينيا في مدينة القدس المحتلة، بالقرب من باب السلسلة المُفضي للمسجد الأقصى، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وذكرت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال نقلوا الشاب إلى مركز توقيف في القدس المحتلة.

من جانب اخر اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مواطنة فلسطينية ومتضامن أجنبي خلال مساعدتهم المزارعين بقطف الزيتون بأراضي الساوية المحاذية لمستوطنة "عيليه" جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس ان قوات الاحتلال اعتدت على المواطنة رنا البرق وهي متطوعة، ومتضامن أجنبي خلال مساعدتهما المزارعين بقطف الزيتون في أراضي الساوية جنوب نابلس.

وأضاف ان قوات الاحتلال حاولت اعتقال المتضامن خلال تواجده في الأراضي المحاذية للمستوطنة.


 من جانب اخر رشق مستوطنون،، منازل المواطنين الفلسطينيين بالحجارة والزجاجات الفارغة في قرية أم الخير شرق يطا، جنوب الخليل، بالضفة الغربية المحتلة وطالبوا الأهالي بإزالة ديوان القرية المشيد منذ ما يزيد عن 50 عاما.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور،  إن مجموعة من مستوطني "كرمئيل" المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا، رشقوا عددا من منازل المواطنين في قرية أم الخير تعود لعائلة الهذالين، بالحجارة والزجاجات الفارغة بحماية من جنود الاحتلال، وأحدثوا فيها أضرارا، ونشروا الرعب بين سكانها.

 وناشد أهالي القرية المؤسسات الإنسانية والدولية بالتدخل لتوفير الحماية لهم، ولجم المستوطنين الذين يهدفون من خلال اعتداءاتهم المتواصلة على أهالي القرية العزل، الاستيلاء على أراضيهم بقوة السلاح.
سبأ
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